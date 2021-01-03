Homem é assassinado no bairro Operário, em Cariacica

Um homem foi assassinado a tiro no bairro Operário, em Cariacica. O crime aconteceu na tarde deste domingo (3).
A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo arma de fogo e, ao chegar no local, constatou que a vítima estava morta.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento ninguém foi preso.
"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz o texto.
Ainda não há informações sobre a vítima ou a motivação do crime.
Neste sábado (2), um tiroteio no bairro Flexal, também em Cariacica, deixou três mortos e dois feridos. O ano começou violento, assim como terminou 2020, com índice de homicídios 11,55% maior que em 2019.