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Violência no interior

Jovem é morto a tiros na Região do Caparaó

José Antônio Ferreira tinha 27 anos; crime aconteceu na noite de sábado (2), no centro de Ibitirama, próximo ao campo de futebol
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

03 jan 2021 às 17:15

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 17:15

Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar foi até o local do crime e acionou a perícia ao constatar que a vítima havia morrido no local Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem foi encontrado morto na noite deste sábado (02), em Ibitirama, na região do Caparaó capixaba. A vítima, identificada como José Antônio Ferreira, tinha 27 anos e foi assassinada a tiros, no centro da cidade, próximo ao campo de futebol.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi morto por volta das 23h30, e pessoas que estavam próximas ao local disseram que ouviram disparos, mas ninguém relatou as circunstâncias do crime. As primeiras informações são de que a vítima levou mais de um tiro.

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Ainda de acordo com a polícia, não há informações sobre a motivação ou quem teria disparado contra ele, mas há suspeitas e diligências estão sendo realizadas na região. Por essa razão, não serão repassados detalhes para não comprometer a investigação.
Polícia Militar esteve no local e acionou a perícia da Polícia Civil, que encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. 

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Caparaó homicídio Polícia Civil Ibitirama Polícia Militar
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