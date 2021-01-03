Jovem é morto a tiros na Região do Caparaó

Um jovem foi encontrado morto na noite deste sábado (02), em Ibitirama, na região do Caparaó capixaba. A vítima, identificada como José Antônio Ferreira, tinha 27 anos e foi assassinada a tiros, no centro da cidade, próximo ao campo de futebol.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi morto por volta das 23h30, e pessoas que estavam próximas ao local disseram que ouviram disparos, mas ninguém relatou as circunstâncias do crime. As primeiras informações são de que a vítima levou mais de um tiro.
Ainda de acordo com a polícia, não há informações sobre a motivação ou quem teria disparado contra ele, mas há suspeitas e diligências estão sendo realizadas na região. Por essa razão, não serão repassados detalhes para não comprometer a investigação.
A Polícia Militar esteve no local e acionou a perícia da Polícia Civil, que encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.