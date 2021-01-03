Jovem é morto a tiros na Região do Caparaó

A Polícia Militar foi até o local do crime e acionou a perícia ao constatar que a vítima havia morrido no local

Ainda de acordo com a polícia, não há informações sobre a motivação ou quem teria disparado contra ele, mas há suspeitas e diligências estão sendo realizadas na região. Por essa razão, não serão repassados detalhes para não comprometer a investigação.