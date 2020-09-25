Caparaó: polícia descobre desmatamento equivalente a 10 campos de futebol

Operação "Mata Atlântica em Pé" constata desmatamento equivalente a 10 campos de futebol Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

IBAMA). Duas áreas de vegetação nativa da Mata Atlântica foram desmatadas, totalizando mais de 106 mil metros quadrados degradados. Durante esta quinta-feira (24), foi deflagrada a operação Mata Atlântica em Pé, realizada em conjunto pela Polícia Ambiental, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo ( IDAF ) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (). Duas áreas de vegetação nativa da Mata Atlântica foram desmatadas, totalizando mais de 106 mil metros quadrados degradados.

Operação "Mata Atlântica em Pé" constata desmatamento equivalente a 10 campos de futebol Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Foi constatado o uso de fogo e corte das árvores em uma das áreas, que era de uma reserva legal. Já havia sementes de capim jogadas em toda sua extensão, espécie muito utilizada na formação de pastagens, segundo a polícia.

Duas pessoas foram notificadas e serão autuadas com multas administrativas, que poderão chegar a R$ 25 mil. Além disso, vão responder criminalmente pela Lei de Crimes Ambientais, por destruir ou danificar vegetação. O crime pervê pena de detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas acumuladas.