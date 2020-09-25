Funcionário de supermercado é flagrado jogando lixo na rua em Cachoeiro

Homem foi flagrado nesta manhã (25) jogando lixo na beira da estrada Crédito: Reprodução

Um caminhão de um supermercado de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, foi flagrado descartando lixo na beira de uma estrada, no distrito de Monte Líbano. O motorista saiu do veículo e fez o descarte irregular. Segundo a empresa, após tomar conhecimento do caso, foi feita a limpeza do local.

As imagens foram enviadas nesta sexta-feria (25), por um telespectador da TV Gazeta Sul , que não quis se identificar. Pela imagem, é possível ver um homem tirando objetos do caminhão e jogando na beira da estrada.

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O caso, segundo o telespectador, foi flagrado nesta sexta (25), volta das 9h30. Jogar lixo na rua é proibido, segundo o Código de Posturas da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Pela infração, é prevista multa de R$ 291,50.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Supermercado Frigolima disse que a direção da empresa já identificou quem jogou lixo. Trata-se de um colaborador, que sem autorização, utilizou um veículo da frota para realizar um ato criminoso e de caráter pessoal.