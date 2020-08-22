Duas toneladas de camarão são jogadas no lixo em Cachoeiro de Itapemirim

Camarão é descartado em lixão Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta / WhatsApp

Duas toneladas de camarão rosa foram parar em um lixão localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim , na região Sul capixaba. O descarte ocorreu após a carga ser apreendida por fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) , no posto do órgão que fica em Bom Jesus do Norte, divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria do Idaf, a apreensão foi realizada na última terça-feira (18) durante uma fiscalização que identificou um carregamento irregular de camarão. A mercadoria, que seria originada de um polo comercial de Santa Catarina, estava sem registros de comercialização e do Serviço de Inspeção Oficial da Federação.

O Idaf destacou que foram seguidos os procedimentos estabelecidos em norma. "Para esse tipo de ocorrência, a legislação determina apreensão e destruição da carga, além de multa", reforçou.

O órgão esclareceu que o produto de origem animal deve, de forma obrigatória, ser processado em estabelecimento registrado junto ao Serviço de Inspeção Oficial. "Vale ressaltar que o estabelecimento que vai receber os produtos também deve ser registrado conforme as normas prescritas", completou.

A fiscalização desses locais, de acordo com o Idaf, é baseado em normas, padrões de higiene e leis, que têm como intuito principal eliminar ou minimizar riscos de contaminação durante a industrialização e manipulação dos alimentos. "Essas normas são a fundamentais para se evitar contaminação por microrganismos, toxinas, parasitas, substâncias químicas ou outros agentes prejudiciais e nocivos à saúde do homem", explicou.