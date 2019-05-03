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R$ 1,3 milhão em bens

Mercadorias apreendidas pela Alfândega no Porto de Vitória são doadas

Bens valiosos foram destinados pela Receita Federal a instituições capixabas das áreas de saúde, educação

Publicado em 

03 mai 2019 às 20:52

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 20:52

Materiais hospitalares doados ao Hospital das Clínicas Crédito: Divulgação | Receita Federal
Mercadorias de grande valor agregado apreendidas pela Alfândega do Porto de Vitória foram doadas pela Receita Federal a instituições capixabas de áreas como saúde e educação. Ao todo, os bens são avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão.
A lista conta com equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e materiais de informática e comunicação, que foram destinados a órgãos públicos do Espírito Santo. 
Dentre as entidades beneficiadas estão o Centro de Ciências da Saúde e o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, ambos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o Campos Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), o 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, a Escola de Aprendizes-Marinheiros e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
Os equipamentos hospitalares e odontológicos foram destinados à Ufes. O Ifes recebeu vários itens de informática e comunicação para melhoria da estrutura técnica de laboratórios. Já as entidades militares receberam vários itens de informática, eletrônicos, lâmpadas e drones.

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