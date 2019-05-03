Mercadorias apreendidas pela Alfândega no Porto de Vitória são doadas

Materiais hospitalares doados ao Hospital das Clínicas Crédito: Divulgação | Receita Federal

Mercadorias de grande valor agregado apreendidas pela Alfândega do Porto de Vitória foram doadas pela Receita Federal a instituições capixabas de áreas como saúde e educação. Ao todo, os bens são avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão.

A lista conta com equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e materiais de informática e comunicação, que foram destinados a órgãos públicos do Espírito Santo.

Dentre as entidades beneficiadas estão o Centro de Ciências da Saúde e o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, ambos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o Campos Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), o 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, a Escola de Aprendizes-Marinheiros e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.