Volume de transporte de mercadorias em 2020 pode cair em um terço, diz ONU

Movimentação de navio em porto Crédito: Alexandre Gonçalves da Rocha/Pixabay

A Organização das Nações Unidas (ONU) prevê que o volume global de transporte de mercadorias em 2020 pode cair em um terço, devido à crise trazida pela covid-19. Em nota intitulada "Pedido conjunto pela facilitação de transportes e para países em desenvolvimento sem saída para o mar", a entidade exorta líderes do globo a suspenderem restrições comerciais injustificadas, bem como cancelarem bloqueios econômicos nas fronteiras para conter o avanço do coronavírus que possam ser solucionados de outra forma.

"A maioria das medidas em resposta à covid-19 isentou o transporte de mercadorias essenciais, ao mesmo tempo em que introduziu os requisitos sanitários essenciais. Mas isso não significa que as cargas tenham sido capazes de circular livremente. O fechamento de fronteiras, restrições de viagens e triagem aumentada resultaram em longas filas nas fronteiras terrestres e congestionamentos em portos e aeroportos em todo o mundo", diz o documento, também assinado pelo secretário da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês), Mukhisa Kituyi.