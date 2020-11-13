Nem flores escapam e são furtadas em município do Caparaó

Flores foram plantadas no início da semana Crédito: Divulgação/PMG

Plantadas para deixar a cidade mais bonita, nem mesmo as flores escapam da ação de furtos em Guaçuí , na Região do Caparaó. Nesta quinta-feira (12), diversas mudas foram levadas dos canteiros no Centro da cidade. Segundo a prefeitura, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para encontrar o infrator.

Os jardins e canteiros centrais foram reformados recentemente, de acordo com a administração, e 420 flores entre Mini Lantanas Amarelas, Sálvias, Cinerarias Azaléias, Liriopes e Sunpatiens foram plantadas no início da semana.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), algumas dessas plantas foram arrancadas por duas vezes. As pessoas precisam entender que depredar patrimônio público é crime e devem saber que as ruas de Guaçuí são monitoradas por câmeras, e que quem está fazendo isso vai ser identificado, enfatiza a secretária de Meio Ambiente, Maria Alice Moulin.

A última depredação aconteceu na tarde desta quinta-feira (12), por volta das 15h30, e as imagens gravadas pelo sistema de videomonitoramento da cidade vão ser analisadas. Após identificadas, a prefeitura irá de denunciar os infratores ao Ministério Público Estadual. As plantas furtadas, segundo o município, serão repostas.

A prefeitura pede a colaboração da população para que ajude a conservar os jardins da cidade. Isso é dinheiro público que está sendo gasto e, depois, roubado por essas pessoas, então, pedimos que a população colabore, para mantermos a cidade bonita, não arrancando as plantas ou denunciando ou chamando a atenção de quem estiver cometendo esse crime contra nosso patrimônio, completa a secretária.