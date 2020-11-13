Um dos criminosos mais procurados no ES é preso em Cariacica

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta

Um dos criminosos mais procurados no Estado foi preso em uma ação da Polícia Militar em Cariacica: Gregory Furlan de Souza, conhecido como "Nego Gregory" ou "Negão", de 29 anos. O nome dele foi confirmado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e o indivíduo já se encontra no Centro de Triagem de Viana, nesta sexta-feira (13). Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, além de ter sido autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, também foi autuado por receptação, e possuía dois mandados de prisão  um por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e um mandado de prisão por dois homicídios.

O suspeito Gregory Furlan de Souza foi preso nesta quinta-feira (12) Crédito: Divulgação | Sejus

Na ação realizada na noite dessa quinta-feira (12), três suspeitos que portavam arma e drogas foram presos no bairro Campo Verde, em Cariacica. De acordo com informações da Polícia Militar , uma equipe fazia patrulhamento na região quando avistou inicialmente dois homens com sacolas. Os dois indivíduos tentaram fugir e entraram em uma residência, mas acabaram sendo alcançados.

Também segundo a PM, com eles foram encontrados 352 pedras de crack, 246 pinos de cocaína, um revólver, R$ 21 em espécie, três celulares, balança de precisão e material para embalo. Quando os militares faziam a detenção desses indivíduos, perceberam que na residência tinha mais um indivíduo e também o detiveram.

Os três suspeitos e os materiais apreendidos foram entregues a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.