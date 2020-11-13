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"Nego Gregory"

Um dos criminosos mais procurados no ES é preso em Cariacica

Além de ter sido autuado por tráfico de drogas, Gregory Furlan de Souza, conhecido como 'Nego Gregory', possuía mandados de prisão por homicídios e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 18:02

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 18:02

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta
Um dos criminosos mais procurados no Estado foi preso em uma ação da Polícia Militar em Cariacica: Gregory Furlan de Souza, conhecido como "Nego Gregory" ou "Negão", de 29 anos. O nome dele foi confirmado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e o indivíduo já se encontra no Centro de Triagem de Viana, nesta sexta-feira (13).  Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, além de ter sido autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, também foi autuado por receptação, e possuía dois mandados de prisão  um por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e um mandado de prisão por dois homicídios.
Preso em Cariacica um dos criminosos mais procurados do ES
O suspeito Gregory Furlan de Souza foi preso nesta quinta-feira (12) Crédito: Divulgação | Sejus
Na ação realizada na noite dessa quinta-feira (12), três suspeitos que portavam arma e drogas foram presos no bairro Campo Verde, em Cariacica. De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento na região quando avistou inicialmente dois homens com sacolas. Os dois indivíduos tentaram fugir e entraram em uma residência, mas acabaram sendo alcançados.
Também segundo a PM, com eles foram encontrados 352 pedras de crack, 246 pinos de cocaína, um revólver, R$ 21 em espécie, três celulares, balança de precisão e material para embalo. Quando os militares faziam a detenção desses indivíduos, perceberam que na residência tinha mais um indivíduo e também o detiveram.
Os três suspeitos e os materiais apreendidos foram entregues a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os três detidos, de 23, 25 e 29 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, combinado com o art. 40 da lei nº 11. 343, que prevê o aumento de pena para estes crimes. Os três foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

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