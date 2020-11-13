Um dos criminosos mais procurados no ES é preso em Cariacica

Um dos criminosos mais procurados no Estado foi preso em uma ação da Polícia Militar em Cariacica: Gregory Furlan de Souza, conhecido como "Nego Gregory" ou "Negão", de 29 anos. O nome dele foi confirmado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e o indivíduo já se encontra no Centro de Triagem de Viana, nesta sexta-feira (13). Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, além de ter sido autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, também foi autuado por receptação, e possuía dois mandados de prisão um por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e um mandado de prisão por dois homicídios.
Na ação realizada na noite dessa quinta-feira (12), três suspeitos que portavam arma e drogas foram presos no bairro Campo Verde, em Cariacica. De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento na região quando avistou inicialmente dois homens com sacolas. Os dois indivíduos tentaram fugir e entraram em uma residência, mas acabaram sendo alcançados.
Também segundo a PM, com eles foram encontrados 352 pedras de crack, 246 pinos de cocaína, um revólver, R$ 21 em espécie, três celulares, balança de precisão e material para embalo. Quando os militares faziam a detenção desses indivíduos, perceberam que na residência tinha mais um indivíduo e também o detiveram.
Os três suspeitos e os materiais apreendidos foram entregues a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os três detidos, de 23, 25 e 29 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, combinado com o art. 40 da lei nº 11. 343, que prevê o aumento de pena para estes crimes. Os três foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.