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Loja é arrombada e furtada no bairro Jardim da Penha em Vitória

A Polícia Militar informou que ainda não foi possível contabilizar o prejuízo; vídeos recebidos pela reportagem mostram ao menos dois homens participando da ação
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 jan 2021 às 10:03

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 10:03

Dois homens arrombaram e furtaram uma loja em Jardim da Penha na madrugada deste sábado (2)
Dois homens arrombaram e furtaram uma loja em Jardim da Penha na madrugada deste sábado (2) Crédito: Reprodução/Câmeras de segurança
Uma loja foi arrombada e furtada no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada deste sábado (2). De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), informando que viu o estabelecimento sendo invadido. Nenhum suspeito foi detido.

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A Polícia Militar informou também que uma equipe foi até o local e constatou que a loja havia sido arrombada, mas os agentes não encontraram nenhum suspeito. A proprietária foi orientada a preencher um boletim de ocorrência e a polícia alegou que ainda não foi possível contabilizar os produtos subtraídos e o prejuízo causado.
Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram pelo menos dois homens participando da ação. Em um deles, é possível ver um dos suspeitos ainda do lado de fora tentando arrombar a grade de proteção da porta da loja. Ele parece tentar disfarçar quando um carro passa na rua.
Outra gravação feita por câmeras de videomonitoramento interno mostra o suspeito furtando os produtos da loja. Ele parece ir até o caixa da loja e, depois, anda pelo estabelecimento pegando objetos das prateleiras. Ele chega a subir em uma das estantes para alcançar mais materiais. 

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