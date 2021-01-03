Loja é arrombada e furtada no bairro Jardim da Penha em Vitória

Uma loja foi arrombada e furtada no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada deste sábado (2). De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), informando que viu o estabelecimento sendo invadido. Nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Militar informou também que uma equipe foi até o local e constatou que a loja havia sido arrombada, mas os agentes não encontraram nenhum suspeito. A proprietária foi orientada a preencher um boletim de ocorrência e a polícia alegou que ainda não foi possível contabilizar os produtos subtraídos e o prejuízo causado.
Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram pelo menos dois homens participando da ação. Em um deles, é possível ver um dos suspeitos ainda do lado de fora tentando arrombar a grade de proteção da porta da loja. Ele parece tentar disfarçar quando um carro passa na rua.
Outra gravação feita por câmeras de videomonitoramento interno mostra o suspeito furtando os produtos da loja. Ele parece ir até o caixa da loja e, depois, anda pelo estabelecimento pegando objetos das prateleiras. Ele chega a subir em uma das estantes para alcançar mais materiais.