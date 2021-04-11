Motorista de aplicativo é preso em porta-malas após sequestro em Vila Velha

2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez /Arquivo/A Gazeta

Um motorista de aplicativo, de 35 anos, passou por momentos de medo e tensão na noite deste sábado (10), quando foi sequestrado por quatro criminosos depois de ser solicitado para fazer uma viagem. A vítima foi encontrada no porta-malas do veículo, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 22h40, após a vítima ser chamada para fazer uma corrida que sairia da Serra com destino a Cariacica.

Ao chegar na praça de André Carloni, na Serra, o motorista de aplicativo pegou dois homens, que seriam dois passageiros. A viagem foi tranquila até Castelo Branco, em Cariacica, onde outros dois homens também entraram no veículo, um Toyota Etios cinza. Foi neste momento que o terror da vítima começou.

Segundo a Polícia Civil, foi em Castelo Branco que o homem foi colocado no porta-malas. À polícia, o motorista relatou que dois dos suspeitos estavam armados. Após ser trancada no porta-malas, a vítima sentiu que os bandidos dirigiam em alta velocidade e faziam diversas manobras com o veículo. Momentos depois, ouviu disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a polícia, quando o carro parou pela segunda vez, o homem teria escutado novamente barulhos de tiro. O motorista esperou por algum tempo e percebeu que o carro não estava mais em movimento e que os suspeitos teriam ido embora e abandonado o veículo. Neste momento, ele começou a gritar por socorro.

O carro foi encontrado na Rua Vanair, por moradores do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. À TV Gazeta, um morador contou que populares tiveram medo de ser uma emboscada, por esse motivo nenhum morador se aproximou do veículo para prestar socorro, mas acionaram a Guarda Municipal, que esteve no local.

Quando a Guarda se aproximou do carro, os suspeitos já tinham ido embora, levando os pertences da vítima. Ao ser retirado do carro, o homem estava muito abalado. Uma marca de tiro foi encontrada no veículo, próximo de onde o motorista estava com a cabeça, mas ele não foi atingido.

A ocorrência foi encaminhada para a Segunda Delegacia Regional de Vila Velha. Até o momento, não há informações sobre os criminosos.