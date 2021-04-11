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Cinco pessoas são presas em ponto de venda de drogas em Cachoeiro

A polícia chegou até a residência após denúncia de que o local era utilizado como ponto de venda de drogas no bairro Teixeira Leite

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 09:49

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

11 abr 2021 às 09:49
A polícia chegou até a residência após denúncia de que o local era utilizado como ponto de venda de drogas no bairro Teixeira Leite
Cinco são presos em casa que vendia drogas em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar
Cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres, foram presas no início da noite deste sábado (10), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois que a polícia descobriu uma casa que servia como ponto de venda de drogas, no bairro Teixeira Leite.
Segundo informações da Polícia Militar, foram encontrados R$ 369,00, um simulacro de pistola, duas balanças, 66 pedras de crack, uma sacola pequena com uma porção de crack e três buchas de maconha com um dos abordados. 
Cinco pessoas são presas em ponto de venda de drogas em Cachoeiro
Ainda de acordo com a polícia, a casa fica localizada na Rua Dr. João de Deus Madureira e o local foi descoberto após denúncia anônima. As cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia da Polícia Civil e, em seguida, transferidas para o Centro de Detenção Provisória (CDP), em Cachoeiro.

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