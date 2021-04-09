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Sul do ES

Ossada humana é encontrada às margens da BR 482 em Cachoeiro

Funcionário de limpeza e manutenção da rodovia foi quem encontrou os restos mortais e acionou a Polícia Militar

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 20:43

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

09 abr 2021 às 20:43
Ossada e crânio humanos são encontrados em bueiro de Cachoeiro de Itapemirim
Ossada e crânio humanos são encontrados em bueiro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Uma ossada humana foi encontrada dentro de um bueiro de captação de águas pluviais em um local conhecido como Morro do Lixão, no município de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (9), por volta das 10h20.
Um homem, que presta serviço de manutenção e limpeza na BR 482, foi quem encontrou a ossada em um trecho do quilômetro 56 e acionou a Polícia Militar.  Equipes seguiram até o local e constataram o fato. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.
Mais detalhes sobre a ocorrência não foram repassados. O caso será investigado.

Ossada é encontrada em bueiro de Cachoeiro de Itapemirim

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