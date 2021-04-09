Ossada humana é encontrada às margens da BR 482 em Cachoeiro

Uma ossada humana foi encontrada dentro de um bueiro de captação de águas pluviais em um local conhecido como Morro do Lixão, no município de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (9), por volta das 10h20.
Um homem, que presta serviço de manutenção e limpeza na BR 482, foi quem encontrou a ossada em um trecho do quilômetro 56 e acionou a Polícia Militar. Equipes seguiram até o local e constataram o fato. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.
Mais detalhes sobre a ocorrência não foram repassados. O caso será investigado.