Dois homens são executados dentro de carro no bairro Inhanguetá, em Vitória

Cápsulas encontradas em local de homicídio em Vitória Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

Dois homens foram executados a tiros dentro de um carro no bairro Inhanguetá, em Vitória , na madrugada deste sábado (10). As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, tinham 23 e 25 anos.

De acordo com testemunhas, outro passageiro que estava no veículo conseguiu fugir e não foi alvejado pelos bandidos. Os moradores da região contaram à reportagem da TV Gazeta na manhã deste sábado que acordaram com o barulho de muitos tiros.

Ninguém, no entanto, soube contar como o crime aconteceu. As vítimas foram encontradas dentro de um Corsa prata. Um dos homens estava no banco do motorista, o outro, no banco de trás.

Testemunhas relataram que outro homem estaria no banco do carona e conseguiu correr durante a abordagem criminosa. Após ser atingido, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu no muro da casa de um aposentado de 68 anos.

"Estava dormindo. Ouvi os tiros, mas não saí de casa. Depois me ligaram avisando que o carro tinha batido no meu muro. Quando saí, a polícia já estava aqui" Aposentado - Morador de Inhanguetá

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para serem feitos o exame cadavérico e a liberação às famílias. O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.