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Violência

Dois homens são executados dentro de carro no bairro Inhanguetá, em Vitória

De acordo com testemunhas, outro passageiro que estava no veículo conseguiu fugir e não foi alvejado pelos bandidos

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 12:01

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

10 abr 2021 às 12:01
Homem mostra cápsulas encontradas em local de assassinato em Inhanguetá, em Vitória
Cápsulas encontradas em local de homicídio em Vitória Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta
Dois homens foram executados a tiros dentro de um carro no bairro Inhanguetá, em Vitória, na madrugada deste sábado (10). As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, tinham 23 e 25 anos.
De acordo com testemunhas, outro passageiro que estava no veículo conseguiu fugir e não foi alvejado pelos bandidos. Os moradores da região contaram à reportagem da TV Gazeta na manhã deste sábado que acordaram com o barulho de muitos tiros.
Ninguém, no entanto, soube contar como o crime aconteceu. As vítimas foram encontradas dentro de um Corsa prata. Um dos homens estava no banco do motorista, o outro, no banco de trás.
Testemunhas relataram que outro homem estaria no banco do carona e conseguiu correr durante a abordagem criminosa. Após ser atingido, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu no muro da casa de um aposentado de 68 anos. 
"Estava dormindo. Ouvi os tiros, mas não saí de casa. Depois me ligaram avisando que o carro tinha batido no meu muro. Quando saí, a polícia já estava aqui"
Aposentado - Morador de Inhanguetá
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para serem feitos o exame cadavérico e a liberação às famílias. O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. 
Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido, e todas as informações fornecidas são investigadas.

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