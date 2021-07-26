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Pandemia

Estudantes que farão intercâmbio devem ser vacinados nesta semana

Os alunos vão receber a dose única da Janssen, em caráter excepcional, por precisarem viajar antes do início do segundo semestre estudantil no exterior

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 17:21

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

26 jul 2021 às 17:21
Estudos indicam impacto da vacinação na diminuição da transmissão do vírus
Estudos indicam impacto da vacinação na diminuição da transmissão do vírus Crédito: Govsp
Alunos do Espírito Santo que vão estudar fora do Brasil devem ser vacinados até o final desta semana, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), na tarde desta segunda-feira (26).  O objetivo é que este grupo saia do Estado imunizado, em especial porque muitos países europeus fazem essa exigência.
vacinação surgiu pela demanda de um grupo de 23 estudantes capixabas que vão realizar intercâmbio e ainda não foram contemplados pelas etapas da vacinação do Plano Nacional de Imunização (PLI). O grupo, com faixa etária de 20 e 25 anos, encaminhou uma carta ao governador Renato Casagrande e, posteriormente, se reuniu com representantes da Sesa.
 Na quinta-feira (22), a Sesa divulgou uma resolução informando que todos seriam vacinados, desde que apresentassem documento de identidade e comprovante de matrícula ou documento que comprove o elo com a instituição de ensino estrangeira onde ocorrerá a atividade educacional. Somente alunos com 18 anos ou mais poderão receber o imunizante.
"Vamos vaciná-los com com doses da Janssen, que estão na reserva técnica, para que possam viajar com tranquildade. Isso deve acontecer ainda nesta semana, sem problemas", observou o secretário Nésio Fernandes, durante coletiva nesta segunda-feira (26).
De acordo com a estudante e líder do grupo, Tainã Oliveira, alguns países não aceitam viajantes que não estejam 100% imunizados, por isso a preocupação. Na França, além de estar com a vacinação completa, é necessário que a pessoa esteja imunizada com uma das vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que são a Pfizer, a Moderna, a Astrazeneca e a Janssen. No Brasil, com exceção da Moderna, as outras já estão sendo aplicadas.

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