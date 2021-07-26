Estudantes que farão intercâmbio devem ser vacinados nesta semana

Alunos do Espírito Santo que vão estudar fora do Brasil devem ser vacinados até o final desta semana, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), na tarde desta segunda-feira (26). O objetivo é que este grupo saia do Estado imunizado, em especial porque muitos países europeus fazem essa exigência.
A vacinação surgiu pela demanda de um grupo de 23 estudantes capixabas que vão realizar intercâmbio e ainda não foram contemplados pelas etapas da vacinação do Plano Nacional de Imunização (PLI). O grupo, com faixa etária de 20 e 25 anos, encaminhou uma carta ao governador Renato Casagrande e, posteriormente, se reuniu com representantes da Sesa.
Na quinta-feira (22), a Sesa divulgou uma resolução informando que todos seriam vacinados, desde que apresentassem documento de identidade e comprovante de matrícula ou documento que comprove o elo com a instituição de ensino estrangeira onde ocorrerá a atividade educacional. Somente alunos com 18 anos ou mais poderão receber o imunizante.
"Vamos vaciná-los com com doses da Janssen, que estão na reserva técnica, para que possam viajar com tranquildade. Isso deve acontecer ainda nesta semana, sem problemas", observou o secretário Nésio Fernandes, durante coletiva nesta segunda-feira (26).
De acordo com a estudante e líder do grupo, Tainã Oliveira, alguns países não aceitam viajantes que não estejam 100% imunizados, por isso a preocupação. Na França, além de estar com a vacinação completa, é necessário que a pessoa esteja imunizada com uma das vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que são a Pfizer, a Moderna, a Astrazeneca e a Janssen. No Brasil, com exceção da Moderna, as outras já estão sendo aplicadas.