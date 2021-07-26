Estudantes que farão intercâmbio devem ser vacinados nesta semana

De acordo com a estudante e líder do grupo, Tainã Oliveira, alguns países não aceitam viajantes que não estejam 100% imunizados, por isso a preocupação. Na França, além de estar com a vacinação completa, é necessário que a pessoa esteja imunizada com uma das vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que são a Pfizer, a Moderna, a Astrazeneca e a Janssen. No Brasil, com exceção da Moderna, as outras já estão sendo aplicadas.