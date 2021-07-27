Jovem é baleada nas costas no interior de Linhares

Uma jovem de 19 anos deu entrada no Hospital Geral de Linhares (HGL), no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (26), após ser baleada nas costas. Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na localidade de Pontal do Ouro, interior do município. Nenhum suspeito foi encontrado ou detido.
Os policiais se dirigiram à comunidade após serem informados de que uma mulher teria dado entrada no HGL, vítima de disparo de arma de fogo. Ao chegarem à localidade, os militares não encontraram nenhuma pessoa que pudesse dar informações sobre o acontecido nem vestígios do crime.
A viatura se deslocou até o hospital, mas não conseguiu contato com a vítima, pois ela estava no centro cirúrgico. Os militares foram informados que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região das costas.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirma a nota.