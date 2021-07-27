Jovem é baleada nas costas no interior de Linhares

Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Felipe Tozatto

Uma jovem de 19 anos deu entrada no Hospital Geral de Linhares (HGL), no Norte do Espírito Santo , na noite desta segunda-feira (26), após ser baleada nas costas. Segundo informações da Polícia Militar , o caso aconteceu na localidade de Pontal do Ouro, interior do município. Nenhum suspeito foi encontrado ou detido.

Os policiais se dirigiram à comunidade após serem informados de que uma mulher teria dado entrada no HGL, vítima de disparo de arma de fogo. Ao chegarem à localidade, os militares não encontraram nenhuma pessoa que pudesse dar informações sobre o acontecido nem vestígios do crime.

A viatura se deslocou até o hospital, mas não conseguiu contato com a vítima, pois ela estava no centro cirúrgico. Os militares foram informados que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região das costas.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL