AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

De 19 anos

Jovem é baleada nas costas no interior de Linhares

Segundo informações da PM, o caso aconteceu na localidade de Pontal do Ouro, interior do município. Nenhum suspeito foi encontrado ou detido

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 10:37

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jul 2021 às 10:37
Hospital Geral de Linhares (HGL)
Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Felipe Tozatto
Uma jovem de 19 anos deu entrada no Hospital Geral de Linhares (HGL), no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (26), após ser baleada nas costas. Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na localidade de Pontal do Ouro, interior do município. Nenhum suspeito foi encontrado ou detido.
Os policiais se dirigiram à comunidade após serem informados de que uma mulher teria dado entrada no HGL, vítima de disparo de arma de fogo. Ao chegarem à localidade, os militares não encontraram nenhuma pessoa que pudesse dar informações sobre o acontecido nem vestígios do crime.
A viatura se deslocou até o hospital, mas não conseguiu contato com a vítima, pois ela estava no centro cirúrgico. Os militares foram informados que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região das costas.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirma a nota. 

Veja Também

Covid-19: Linhares suspende vacinação da primeira dose para maiores de 30

Covid-19: Linhares sai do risco baixo; Grande Vitória se mantém

Operação contra furtos de animais prende seis comerciantes em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As pessoas com tipo raro de nanismo que podem guardar 'segredo' contra câncer e diabetes: 'Vivemos em um mundo de gigantes'
Imagem de destaque
Clube Álvares Cabral é suspenso de atividades esportivas por seis meses por caso de injúria racial
Eleitores capixabas avaliaram gestão do presidente Lula
Quaest: 54% dos eleitores do ES desaprovam governo Lula; 42% aprovam

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados