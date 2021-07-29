Escola de Linhares tem aulas presenciais suspensas após casos de Covid-19

Uma escola municipal de Linhares, no Norte do Espírito Santo, teve as aulas presenciais do turno matutino — turmas do 6º ao 9º ano — suspensas por 14 dias após quatro casos de Covid-19 entre profissionais da unidade de ensino. Segundo a prefeitura, todos estão com sintomas leves e não foram internados e não há casos confirmados entre os estudantes. A mudança para o ensino remoto na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Modeneze, no bairro Canivete, vale a partir desta sexta-feira (30).
A decisão de suspender as aulas ocorreu por determinação da Vigilância Sanitária de Linhares, seguindo orientações da Nota Técnica Covid-19, N° 82, do governo do Estado.
Os quatro profissionais da escola contaminados com a doença estão sendo acompanhados pela Secretaria de Educação de Linhares e também pela Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a Prefeitura de Linhares, após duas semanas, no dia 16 de agosto, todos devem retornar ao formato presencial.
Os profissionais e os pais dos estudantes foram orientados a acompanhar possíveis sinais da doença e buscar as unidades básicas de saúde de referência do bairro em casos de suspeita com sintomas da Covid-19.
Até esta quinta-feira (29), segundo o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Linhares registrou 26.793 casos da doença — 244 confirmações entre profissionais da educação e 35 entre alunos da rede municipal, informou a prefeitura. O município contabiliza 400 mortes em decorrência do coronavírus desde o início da pandemia.