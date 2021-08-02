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Nesta quarta-feira (4)

Guarapari vai aplicar 2ª dose da AstraZeneca e da Coronavac sem agendamento

Pode ser vacinado quem tomou a primeira dose da Coronavac por no mínimo 28 dias ou a primeira dose da AstraZeneca há 70 dias ou mais

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 15:59

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

02 ago 2021 às 15:59
Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid
Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza nesta quarta-feira (4) uma ação de vacinação por livre demanda, voltada para o público que precisa tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A aplicação será realizada das 8h às 14h.
Segundo a prefeitura, serão atendidas sem agendamento as pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac por no mínimo 28 dias e quem tomou a AstraZeneca há 70 dias ou mais.
A vacinação vai acontecer no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Não haverá Drive Thru. Na ocasião será necessário apresentar o comprovante da primeira dose, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

Correção

03/08/2021 - 11:49
Ao contrário do que foi divulgado anteriormente pela Prefeitura de Guarapari, o intervalo para aplicação da segunda dose da Coronavac deve ser de no mínimo 28 dias da aplicação da primeira dose e não 15 dias.

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