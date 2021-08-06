Crime bárbaro em Itapuã: corpos de pais e filho seguem no DML de Vitória

Guilherme Heringer Cesar é suspeito de matar os pais e depois tirar a própria vida em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram @guiheringerc | TV Gazeta

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Segundo Simonton Araújo, pastor-presidente da Igreja Missão, onde Paulo congregava há mais de 25 anos, a filha do casal espera a liberação de documentos que permitam seu retorno ao Brasil. Ainda não há, porém, uma data para a chegada dela.

“Há a expectativa de chegada da filha, mas não tem horário nem data prevista porque ela mora no Canadá. Então depende de horários de voos, que estão escassos, tem a questão da pandemia… Ela tem corrido para conseguir os documentos”, disse.

A reportagem de A Gazeta esteve no DML de Vitória na tarde desta sexta-feira e confirmou que os corpos das três vitimas ainda aguardavam liberação de familiares.

RELEMBRE O CASO

Paulo de Oliveira Cesar, de 68 anos, foi encontrado com a esposa Raquel Heringer Cesar, 61, no apartamento da família em Itapuã, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira. Eles foram mortos a facadas pelo filho Guilherme, que, após o crime, ligou para um familiar, contou o que havia acontecido e disse que tiraria a própria vida. Médica residente no Canadá, a irmã do jovem está a caminho do Brasil após ser informada sobre a tragédia.

Frases e símbolos: imagens mostram cenário de crime em Vila Velha

Relatos dos policiais que realizaram a perícia indicaram que antes do crime houve uma espécie de ritual no apartamento. Em diversos cômodos do imóvel havia o número 666 pintado em vermelho, em alusão à besta do apocalipse. Além disso, cruzes invertidas estavam em paredes e espelhos. Na sala, uma mensagem dizendo que o "diabo desceu até vós e pouco tempo lhe resta".