Supermercado é assaltado e 10 pessoas são feitas reféns na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um supermercado foi assaltado e cerca de 10 pessoas foram feitas reféns, entre elas um idoso. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Rosário de Fátima, na Serra

De acordo com o dono do supermercado, que não será identificado, o suspeito chegou a pé e entrou no comércio fingindo estar armado quando anunciou o assalto. O criminoso chegou a colocar uma das vítimas no chão da loja. “Ele simulou uma arma por baixo da camisa e estava bem nervoso e agressivo”, disse.

O roubo aconteceu por volta das 9h30. Além do dono do supermercado, também estavam no local o pai dele, que é idoso, e o filho. “Eu estava na hora, meu pai e meu filho estavam no caixa e mais 10 clientes. Ele levou cerca de R$ 1 mil ”.

Segundo a vítima, ninguém ficou ferido, mas essa não é a primeira vez que o supermercado é assaltado. “Já fomos assaltados inúmeras vezes. Umas 30 acredito, porém já havia anos que isso não acontecia”.

Em entrevista à TV Gazeta, uma testemunha, que não quis se identificar, relatou que o suspeito abordou um motoboy exigindo que o motociclista o levasse até o bairro André Carloni, perto da região.