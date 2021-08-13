Briga de colegas termina em morte em propriedade de Linhares

O caso é investigado na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato | Arquivo

Uma discussão entre dois colegas de trabalho terminou na morte de um deles em Linhares , Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (13). Os dois estavam na plantação de tomates de uma propriedade rural na localidade de Três Marias.

Segundo a Polícia Militar, um responsável pela propriedade relatou que foi informado por testemunhas que Deyvyddy dos Santos Cordellari, 18 anos, e Gerson Baratella começaram a discutir. Após a briga, Gerson Baratella buscou revólver e atirou contra Deyvyddy. O motivo da discussão não foi revelado.

O jovem ainda foi encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Vítima foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, que está em diligências. Até o momento o suspeito não foi detido.