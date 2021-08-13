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Norte do ES

Briga de colegas termina em morte em propriedade de Linhares

Os dois envolvidos trabalhavam em uma plantação de tomates na zona rural do munícipio. Vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 18:19

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 ago 2021 às 18:19
Delegacia Regional de Linhares
O caso é investigado na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato | Arquivo
Uma discussão entre dois colegas de trabalho terminou na morte de um deles em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (13). Os dois estavam na plantação de tomates de uma propriedade rural na localidade de Três Marias. 
Segundo a Polícia Militar, um responsável pela propriedade relatou que foi informado por testemunhas que Deyvyddy dos Santos Cordellari, 18 anos, e Gerson Baratella começaram a discutir.  Após a briga, Gerson Baratella buscou revólver e atirou contra Deyvyddy. O motivo da discussão não foi revelado.
O jovem ainda foi encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.
Hospital Geral de Linhares (HGL)
Vítima foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, que está em diligências. Até o momento o suspeito não foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

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