Secretaria de Alegre é invadida e serviços são suspensos

A Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Alegre, a Região do Caparaó, foi encontrada arrombada na manhã desta segunda-feira (27). O imóvel, segundo a prefeitura, fica no Centro da cidade. A Polícia Civil foi acionada para registrar o fato, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
De acordo com a prefeitura, que divulgou o caso nesta manhã, três notebooks foram furtados. Além disso, o invasor revirou armários e documentos de todos os setores. O ato criminoso foi descoberto quando funcionários chegaram para trabalhar. O local não possui vigilante, segundo a prefeitura.
Por conta da invasão, o atendimento ao público foi suspenso até que a polícia realizasse perícia no local em busca de possíveis pistas.