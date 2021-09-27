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Invasão

Secretaria de Alegre é invadida e serviços são suspensos

Segundo informações divulgadas pela prefeitura da cidade nesta segunda-feira (27), local foi revirado e três notebooks foram levados
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 set 2021 às 11:30

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 11:30

Secretaria de Meio Ambiente de Alegre é invadida e serviços são suspensas
Secretaria de Meio Ambiente de Alegre é invadida e serviços são suspensas Crédito: Divulgação/ PMA
A Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Alegre, a Região do Caparaó, foi encontrada arrombada na manhã desta segunda-feira (27). O imóvel, segundo a prefeitura, fica no Centro da cidade. A Polícia Civil foi acionada para registrar o fato, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
De acordo com a prefeitura, que divulgou o caso nesta manhã, três notebooks foram furtados. Além disso, o invasor revirou armários e documentos de todos os setores. O ato criminoso foi descoberto quando funcionários chegaram para trabalhar. O local não possui vigilante, segundo a prefeitura.
Por conta da invasão, o atendimento ao público foi suspenso até que a polícia realizasse perícia no local em busca de possíveis pistas. 

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