Família identifica corpo de homem encontrado em Cachoeiro

Corpo é encontrado queimado às margens de rodovia de Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O corpo de Isaac Mangabeira Xavier, de 45 anos, estava com partes queimadas, em uma área de pasto, a cerca de 15 metros do asfalto. A Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo titular da delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, o caso é investigado e, entre as hipóteses da morte do homem, está a possibilidade dele ter sofrido uma descarga elétrica.