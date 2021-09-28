Família identifica corpo de homem encontrado em Cachoeiro

O corpo do homem localizado em uma área de pasto, na tarde deste domingo (26), perto da Rodovia Fioravante Cipriano, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi identificado pela família, segundo a Polícia Civil.
O corpo de Isaac Mangabeira Xavier, de 45 anos, estava com partes queimadas, em uma área de pasto, a cerca de 15 metros do asfalto. A Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo titular da delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, o caso é investigado e, entre as hipóteses da morte do homem, está a possibilidade dele ter sofrido uma descarga elétrica.
“Estamos apurando a possibilidade dele ter tentado furtar fios de energia e sofrido uma descarga elétrica, vindo a cair e bater a cabeça numa pedra. Os vestígios coletados no local apontam pra essa hipótese”, disse o delegado, que segue apurando o caso.