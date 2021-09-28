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Hipótese de descarga elétrica

Família identifica corpo de homem encontrado em Cachoeiro

“Estamos apurando a possibilidade dele ter tentado furtar fios de energia e sofrido uma descarga elétrica, vindo a cair e bater a cabeça numa pedra", disse o delegado, que continua investigando o caso

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 12:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 set 2021 às 12:58
Corpo é encontrado queimado às margens de rodovia de Cachoeiro
Corpo é encontrado queimado às margens de rodovia de Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais
corpo do homem localizado em uma área de pasto, na tarde deste domingo (26), perto da Rodovia Fioravante Cipriano, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi identificado pela família, segundo a Polícia Civil.
O corpo de Isaac Mangabeira Xavier, de 45 anos, estava com partes queimadas, em uma área de pasto, a cerca de 15 metros do asfalto. A Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo titular da delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, o caso é investigado e, entre as hipóteses da morte do homem, está a possibilidade dele ter sofrido uma descarga elétrica.
“Estamos apurando a possibilidade dele ter tentado furtar fios de energia e sofrido uma descarga elétrica, vindo a cair e bater a cabeça numa pedra. Os vestígios coletados no local apontam pra essa hipótese”, disse o delegado, que segue apurando o caso.

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