Homem é baleado e morto dentro de casa em Alegre

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi morto dentro de uma casa no bairro Vila do Sul, em Alegre, na Região do Caparaó, na noite desta segunda-feira (27). A Polícia Civil investiga o caso, mas, até o momento, ninguém foi preso.
Segundo informações da Polícia Militar, a corporação recebeu um chamado de que havia um homem baleado dentro de uma casa, no ponto conhecido como Morro do Querosene. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já havia falecido.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Alegre e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.