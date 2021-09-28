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Caparaó

Homem é baleado e morto dentro de casa em Alegre

Vítima, que não teve o nome revelado pela polícia, foi morta na noite desta segunda-feira (27), no Morro do Querosene, na cidade de Alegre

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 12:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 set 2021 às 12:20
Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado
Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi morto dentro de uma casa no bairro Vila do Sul, em Alegre, na Região do Caparaó, na noite desta segunda-feira (27). A Polícia Civil investiga o caso, mas, até o momento, ninguém foi preso.
Segundo informações da Polícia Militar, a corporação recebeu um chamado de que havia um homem baleado dentro de uma casa, no ponto conhecido como Morro do Querosene. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já havia falecido. 
Sobre o caso, a Polícia Civil disse, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Alegre e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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