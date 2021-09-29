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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.550 mortes e 585.071 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 11 óbitos e 791 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (29) no Painel Covid-19, atualizado pela Sesa

Publicado em 

29 set 2021 às 17:09

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 17:09

O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
ES chegou a 12.550 mortes por Covid-19 Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.550 mortes e 585.071 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 11 óbitos e 791 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (29) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 73.499. Na sequência, aparece Vila Velha (73.012), seguida por Vitória (63.955) e Cariacica (44.163). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.000), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.057 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.295. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.661 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 560.184, com um acréscimo de 1.072 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.973.148 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.647.487 também já receberam a segunda dose. Além delas, outras 114.208 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a secretaria, 64.302 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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