Covid-19: ES registra 12.550 mortes e 585.071 casos confirmados

ES chegou a 12.550 mortes por Covid-19 Crédito: Freepik

12.550 mortes e 585.071 casos confirmados do O Espírito Santo chegou ao total dedo novo coronavírus , desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 11 óbitos e 791 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (29) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 73.499. Na sequência, aparece Vila Velha (73.012), seguida por Vitória (63.955) e Cariacica (44.163). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.000), que fica na Região Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.057 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.295. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.661 contaminações.

Até esta quarta-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 560.184, com um acréscimo de 1.072 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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