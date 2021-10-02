Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira a previsão

Primeiro final de semana de outubro de calor em todo o ES

Durante a semana, cidades capixabas tiveram chuva com queda de granizo e parte do Estado recebeu alerta de tempestade. A realidade agora é outra
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 out 2021 às 10:32

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 10:32

Sábado de calor em Vitória
Sábado de calor em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O primeiro final de semana do mês de outubro deve ter predomínio do sol em todo o Espírito Santo. Contrariando a expectativa da chegada de uma frente fria, o céu deve ter poucas nuvens e não há previsão de chuva, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A Marinha do Brasil chama atenção para ventos de até 65 km/h em cidades que ocupam o litoral capixaba ao sul de Linhares, como Vitória, Serra, Guarapari e Marataízes.
Neste sábado (2), o calor estará presente ao longo do dia na Grande Vitória. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 31 ºC. Na região Noroeste, a máxima pode chegar a 36 ºC.
Sol deve predominar no primeiro final de semana de outubro
Sol deve predominar no primeiro final de semana de outubro Crédito: Reprodução Incaper
O domingo segue a tendência de calor e poucas nuvens. Na região Sul, as temperaturas devem variar entre 24 ºC e 36 ºC. Segundo o Instituto Climatempo, Vitória deve ter temperaturas entre 21 ºC e 32 ºC.

DIA A DIA:

  • Sábado (2): O sol predomina no Estado ao longo do dia, sem expectativa de chuva. As temperaturas voltam a aumentar. Os índices de umidade relativa do ar devem ficar abaixo dos 30%.
  • Domingo (3): O sol também predomina no Estado ao longo do dia, sem expectativa de chuva. O vento se mantém acelerado no litoral com rajadas em alguns momentos. Os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 20% em trechos do Sul.

ALERTAS DO INMET E DA MARINHA

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos de até 65 km/h nos municípios que ocupam o litoral brasileiro entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Linhares, no Espírito Santo. Os ventos com intensidade acima do normal devem ser registrados até a noite de domingo (3).
Outro alerta foi emitido durante a semana, mas deve agir com menos influência neste sábado. Trata-se de um aviso de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia. São 25 cidades do Sul capixaba que ficam em uma área de risco até o meio-dia. Depois disso, o alerta é encerrado, mas pode ser renovado.

Veja Também

Produtores rurais relatam prejuízos após chuva de granizo no ES

Marinha emite alerta para ventos de até 65 km/h no litoral do ES

Nuvem de poeira que atingiu São Paulo e Minas pode ocorrer no ES?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Climatempo espírito santo Grande Vitória Incaper Inmet Marinha Previsão do Tempo Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados