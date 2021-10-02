Primeiro final de semana de outubro de calor em todo o ES

O primeiro final de semana do mês de outubro deve ter predomínio do sol em todo o Espírito Santo. Contrariando a expectativa da chegada de uma frente fria, o céu deve ter poucas nuvens e não há previsão de chuva, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A Marinha do Brasil chama atenção para ventos de até 65 km/h em cidades que ocupam o litoral capixaba ao sul de Linhares, como Vitória, Serra, Guarapari e Marataízes.
Neste sábado (2), o calor estará presente ao longo do dia na Grande Vitória. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 31 ºC. Na região Noroeste, a máxima pode chegar a 36 ºC.
O domingo segue a tendência de calor e poucas nuvens. Na região Sul, as temperaturas devem variar entre 24 ºC e 36 ºC. Segundo o Instituto Climatempo, Vitória deve ter temperaturas entre 21 ºC e 32 ºC.
DIA A DIA:
- Sábado (2): O sol predomina no Estado ao longo do dia, sem expectativa de chuva. As temperaturas voltam a aumentar. Os índices de umidade relativa do ar devem ficar abaixo dos 30%.
- Domingo (3): O sol também predomina no Estado ao longo do dia, sem expectativa de chuva. O vento se mantém acelerado no litoral com rajadas em alguns momentos. Os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 20% em trechos do Sul.
ALERTAS DO INMET E DA MARINHA
A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos de até 65 km/h nos municípios que ocupam o litoral brasileiro entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Linhares, no Espírito Santo. Os ventos com intensidade acima do normal devem ser registrados até a noite de domingo (3).
Outro alerta foi emitido durante a semana, mas deve agir com menos influência neste sábado. Trata-se de um aviso de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia. São 25 cidades do Sul capixaba que ficam em uma área de risco até o meio-dia. Depois disso, o alerta é encerrado, mas pode ser renovado.