Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clima

Frente fria pode trazer chuva para o ES até o fim de semana

Há previsão para as regiões Sul e Central do Estado, mas, segundo o Climatempo, também não está descartada a possibilidade de chuva na região da Grande Vitória

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 11:14

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 set 2021 às 11:14
Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Grande Vitória pode ter final de semana chuvoso Crédito: Fernando Madeira
O dia amanheceu mais cinzento na Grande Vitória nesta quinta-feira (30) e, segundo o Climatempo, isso se deve a uma frente fria que chegou ao Brasil na quarta-feira (29) e está avançando sobre a Região Sudeste, causando temporais. No Espírito Santo, a previsão é de chuva até o final de semana, nas regiões Sul e Central. 
Também não está descartada a possibilidade de chuva na região da Grande Vitória, podendo ser de moderada a forte intensidade, mas serão pancadas mais isoladas em relação às demais áreas do Sudeste. O Climatempo explicou que a circulação de ventos e da frente fria vão contribuir para a formação de nuvens carregadas ao longo do sábado (2) e do domingo (3). 
Os dias com maior chance de chuva, ainda segundo o Climatempo, são esta quinta-feira (30) e o sábado (2). 

Veja Também

Vídeos: chuva de granizo atinge municípios do Espírito Santo

Marinha emite alerta para ventos de até 65 km/h no litoral do ES

Vídeo: vendaval faz areia de praia cobrir pista na orla de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Climatempo espírito santo Grande Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy do BBB 26 no Poddelas
Jonas e Cowboy afirmam que vitória de Ana Paula no BBB 26 não foi justa
Tocou, Pocou: confira os lançamentos que movimentaram abril no ES
De Luiza Dutra a Dudu MC: confira os lançamentos que movimentaram abril no ES
Segundo a Defesa Civil Municipal, os indícios apontam que o tronco já estava comprometido, possivelmente por parasitas, o que pode ter deixado a estrutura mais frágil.
Árvore de 50 anos cai sobre carro em frente à Prefeitura de Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados