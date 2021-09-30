Frente fria pode trazer chuva para o ES até o fim de semana

Também não está descartada a possibilidade de chuva na região da Grande Vitória, podendo ser de moderada a forte intensidade, mas serão pancadas mais isoladas em relação às demais áreas do Sudeste. O Climatempo explicou que a circulação de ventos e da frente fria vão contribuir para a formação de nuvens carregadas ao longo do sábado (2) e do domingo (3).