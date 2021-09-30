Marinha emite alerta para ventos de até 65 km/h no litoral do ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos de até 65 km/h nos municípios que ocupam o litoral brasileiro entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Linhares, no Espírito Santo. Os ventos com intensidade acima do normal devem ser registrados entre a manhã de sábado (2) e a noite de domingo (3), em cidades como Aracruz, Vitória, Serra e Marataízes.
O órgão pediu que os navegantes consultem as informações antes de saírem para qualquer atividade marítima, seja de pesca, esporte ou recreio.
ALERTA DO INMET
O Sul do Espírito Santo foi classificado como área de risco para tempestade entre a sexta-feira (1º) e o sábado. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia é classificado como perigo potencial e também abrange cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Há risco de chuva, além dos ventos e até riscos de queda de granizo.