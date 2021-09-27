Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meteorologista explica

Nuvem de poeira que atingiu São Paulo e Minas pode ocorrer no ES?

Em Ribeirão Perto (SP), ventos ultrapassaram 90 km/h e chamaram a atenção de moradores. Meteorologista explica causas e esclarece se há possibilidade de fenômeno atingir o ES

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 18:39

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

27 set 2021 às 18:39
Nuvem de poeira cobre Ribeirão Preto antes de chuva volumosa no domingo (26)
Nuvem de poeira cobriu Ribeirão Preto (SP) antes de chuva volumosa no domingo (26) Crédito: Thaísa Vilas Boas
Uma nuvem de poeira gigante se formou em cidades do interior de São Paulo e em Minas Gerais no último domingo (26) e acendeu um alerta para os capixabas: o fenômeno pode atingir o Espírito Santo? Segundo meteorologista do Instituto Climatempo, o que causou o evento nos Estados vizinhos foi a combinação de diversos fatores, entre eles o solo muito seco, já que não chovia há mais de 100 dias no Norte do território paulista.
"Um corredor de umidade proveniente da região Amazônica também influenciou na formação do fenômeno", explica Dóris Palma, meteorologista do Climatempo. Outro fator decisivo para que a nuvem de poeira se formasse foi a combinação do corredor de umidade. Com isso, o calor da região favoreceu a formação de nuvens de tempestades e ocasionou a chamada ''frente de rajada'', responsável pelos ventos acima de 90 km/h registrados em Ribeirão Preto (SP), por exemplo.
"Os ventos intensos que antecederam a chuva literalmente levantaram toda a poeira/areia do solo (seco, até então), por isso formou-se essa densa camada de poeira. Logo em seguida, a nuvem de chuva avançou pela região, gerando esse aspecto tão escurecido", acrescentou a meteorologista.
Questionada se há possibilidade de o fenômeno atingir o Espírito Santo, Dóris Palma alivia os capixabas. "Logo após a formação dessa tempestade de poeira mais de 50 mm de chuva caíram sobre a região, dissipando a poeira e literalmente ''lavando'' a atmosfera. Então, não há possibilidade de ocorrer no Estado capixaba", informou a especialista.

FENÔMENO É RECORRENTE NO BRASIL?

A tempestade de poeira, segundo a meteorologista, é feita de nuvens formadas por gotículas de água, pedras de gelo, entre outros — e a poeira foi "levantada" pelas fortes rajadas de vento que antecederam a chegada da nuvem de tempestade. O fenômeno, no entanto, não é comum de acontecer no Brasil, mas o Instituto Climatempo afirma que existem relatos em pontos isolados do país de tempos em tempos.
"Normalmente (não é uma regra), acontecem durante períodos de transição da estação seca para a úmida, como estamos agora. Isso porque é necessário um solo muito seco e arenoso para que toda essa poeira seja levantada"
Dóris Palma - Meteorologista do Instituto Climatempo
A meteorologista explica ainda que, além disso, para que o fenômeno se forme, também é preciso que haja muita instabilidade no tempo da região — comum no início da primavera, quando a chuva ainda está se regularizando, mas vem na forma de tempestades.

Veja Também

Após domingo de sol, semana começa com previsão de vento e chuva no ES

Marinha e Inmet fazem alerta de ventos fortes e mau tempo em parte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Climatempo espírito santo Minas Gerais São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza
Imagem de destaque
O que faz de Terence Tao 'o melhor matemático vivo do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados