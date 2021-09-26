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Perigo potencial

Marinha e Inmet fazem alerta de ventos fortes e mau tempo em parte do ES

Ventos no litoral capixaba podem chegar a 60 km/h. Chuvas intensas podem ocorrer em 26 municípios do Sul do Estado; veja lista

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 08:46

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

26 set 2021 às 08:46
Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Fortes ventos foram registrados em todo o ES na última semana e seguem em parte do Estado Crédito: Fernando Madeira
Os fortes ventos que atingiram o Espírito Santo na última semana continuam predominando em parte do Estado neste domingo (26). É o que apontam alertas emitidos pela Marinha do Brasil e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, a intensificação da pressão de um anticiclone tropical no Atlântico Sul deverá provocar ventos com intensidade de até 60 km/h na faixa litorânea entre a cidade do Rio de Janeiro até o sul de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
O alerta da Marinha é válido até a manhã desta segunda-feira (27) e solicita que navegantes sejam comunicados sobre essas condições antes de irem para o alto-mar.

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Já o alerta de perigo potencial e mau tempo emitido pelo Inmet vale até a tarde deste domingo. São previstos ventos intensos de até 60 km/h e chuvas intensas de até 50 milímetros no dia.
O aviso é válido para 26 municípios do Sul e Caparaó capixaba. Há risco de  quedas de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas.  As cidades contempladas no alerta são:
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
Em caso de emergência, o Instituto recomenda que se entre em contato com as autoridades locais, como a Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193.

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