Marinha e Inmet fazem alerta de ventos fortes e mau tempo em parte do ES

Os fortes ventos que atingiram o Espírito Santo na última semana continuam predominando em parte do Estado neste domingo (26). É o que apontam alertas emitidos pela Marinha do Brasil e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, a intensificação da pressão de um anticiclone tropical no Atlântico Sul deverá provocar ventos com intensidade de até 60 km/h na faixa litorânea entre a cidade do Rio de Janeiro até o sul de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
O alerta da Marinha é válido até a manhã desta segunda-feira (27) e solicita que navegantes sejam comunicados sobre essas condições antes de irem para o alto-mar.
Já o alerta de perigo potencial e mau tempo emitido pelo Inmet vale até a tarde deste domingo. São previstos ventos intensos de até 60 km/h e chuvas intensas de até 50 milímetros no dia.
O aviso é válido para 26 municípios do Sul e Caparaó capixaba. Há risco de quedas de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas. As cidades contempladas no alerta são:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Iconha
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Em caso de emergência, o Instituto recomenda que se entre em contato com as autoridades locais, como a Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193.