Marinha e Inmet fazem alerta de ventos fortes e mau tempo em parte do ES

Fortes ventos foram registrados em todo o ES na última semana e seguem em parte do Estado Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, a intensificação da pressão de um anticiclone tropical no Atlântico Sul deverá provocar ventos com intensidade de até 60 km/h na faixa litorânea entre a cidade do Rio de Janeiro até o sul de Itaoca, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo.

O alerta da Marinha é válido até a manhã desta segunda-feira (27) e solicita que navegantes sejam comunicados sobre essas condições antes de irem para o alto-mar.

Já o alerta de perigo potencial e mau tempo emitido pelo Inmet vale até a tarde deste domingo. São previstos ventos intensos de até 60 km/h e chuvas intensas de até 50 milímetros no dia.

O aviso é válido para 26 municípios do Sul e Caparaó capixaba. Há risco de quedas de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas. As cidades contempladas no alerta são:

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibitirama

Iconha

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

