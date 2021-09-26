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Após domingo de sol, semana começa com previsão de vento e chuva no ES

A predominância do sol pode ser esperada para a quarta-feira (29), quando as temperaturas voltam a aumentar em todas as regiões capixabas

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 20:27

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

26 set 2021 às 20:27
Praia da Guarderia, em Vitória
Primeiro domingo da Primavera é de sol, praia e vento Crédito: Carlos Alberto Silva
Após domingo de sol, semana começa com previsão de vento e chuva no ES
O primeiro domingo (26) de Primavera na Grande Vitória foi marcado por sol, praia e muito vento, seguindo a tendência dos últimos dias. A ventania faz parte da previsão da Marinha do Brasil, que considerou ventos com intensidade de até 60 km/h na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, ao sul de Itaoca, até a manhã da segunda-feira (27).
Com os ventos que continuam na segunda (27), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é possível que haja chuva rápida em quase todo o Espírito Santo.
A exceção fica por conta do trecho Sul do Estado, em que o sol predomina e não deve chover. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral e a temperatura diurna diminui na metade Norte do Estado.

Primeiro domingo de primavera

Ainda na segunda-feira (27), na Grande Vitória a temperatura máxima poderá chegar a 28 °C, enquanto a mínima deve ficar em 19 °C. As mais baixas temperaturas são aguardadas na região Serrana, com variação térmica entre 15 °C e 29 °C.
Na terça-feira (28), também segundo o Incaper, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros ainda provocará chuva rápida em quase todo o Espírito Santo. A temperatura diurna pode diminuir um pouco na metade sul do Estado.
Para a quarta-feira (29) é possível esperar o sol predominante em todo o Estado, sem previsão de chuva. As temperaturas voltam a aumentar em todas as regiões capixabas e o vento segue acelerado no litoral.

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