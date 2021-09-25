Desafio

Surfista enfrenta Avalanche, onda de 5 metros, em Vila Velha

O surfista Rodrigo Cardoso concluiu a semana de fortes ventos em todo o litoral do Espírito Santo aproveitando  o pico da Avalanche, na Praia da Costa, nesta sexta-feira (24)

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 10:39

Surfista Rodrigo Cardoso no pico da Avalanche, em Vila Velha Crédito: Lucca Biot
O surfista Rodrigo Cardoso enfrentou, nesta sexta-feira (24), uma onda de cinco metros. A Avalanche, cujo pico chega a esta altura, acontece em Vila Velha, a uns cinco quilômetros da Praia da Costa, e já é considerada uma das maiores do país.
As imagens, registradas pelo fotógrafo Lucca Biot, mostram Rodrigo na onda. Nas redes sociais, o surfista comemorou: “Essa foi muito bonita, lá de dentro!!”, disse, sobre a foto. O mar agitado desde a última semana tem atraídos surfistas, principalmente para essa região.

ONDAS ELEVADAS E VENTOS FORTES

Desde a última segunda-feira (20), o Espírito Santo começou a receber alertas da Marinha e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para ventos que atingiriam o Estado com intensidade de até 75 km/h e ondas que poderiam chegar a 5 metros de altura na faixa litorânea do Espírito Santo. De acordo com o órgão, o aviso era válido para o litoral brasileiro ao norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e ao sul de Caravelas, na Bahia, regiões no entorno do Estado capixaba.
Na ocasião, a Marinha explicou que os ventos poderiam ocasionar agitação marítima em alto-mar, e as ondas poderiam atingir 5 metros de altura entre a madrugada de quarta (22) e a manhã de sexta-feira (24). Apontou ainda para condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3,5 metros de altura durante as manhãs nesse período.
Na noite de terça-feira (21), o vendaval atingiu o Estado, ocasionando alguns prejuízos. Entre as principais ocorrências, uma canoa havaiana virou no mar de Vitória, com sete pessoas, sendo três resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Na Serra, parte da estrutura de uma igreja caiu durante o culto, mas ninguém se feriu.

Veja Também

Fotógrafo registra as ondas gigantes do pico Avalanche em Vila Velha

Em Vitória, um outdoor que fica perto da Ponte de Camburi caiu. De acordo com informações passadas pela Guarda Municipal do município, a queda da estrutura aconteceu por volta das 21h. Uma placa também caiu próximo ao Praia Shopping, na Praia do Canto.
Já em Vila Velha, alguns semáforos pararam de funcionar por causa de um curto-circuito. Na Terceira Ponte, os ventos chegaram a quase 90 km/h.
Vídeos também mostraram o mar agitado em Vila Velha e Vitória em dias de ventania.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Depois da ventania, veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Vídeos mostram mar agitado em Vitória e Vila Velha em dia de ventania

ES tem alerta de ondas de 5 metros e ventos que podem chegar a 75 km/h

Ventos de quase 90 km/h são registrados na Terceira Ponte

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê com desnutrição severa dá entrada em PA em Cariacica e polícia investiga negligência materna
Imagem de destaque
EstúdioCast: Entenda por que tomar a vacina da gripe anualmente é tão importante
Corrida Nacional do Sesi
Corrida de rua interdita vias em Vitória; veja o que muda no trânsito

