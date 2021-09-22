Vídeos mostram mar agitado em Vitória e Vila Velha em dia de ventania

Os alertas emitidos pelos institutos de meteorologia e da Marinha já avisavam que o mar ficaria agitado e o vento sopraria forte em parte do Espírito Santo nesta quarta-feira (22) e registros feitos pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, confirmam a previsão nas praias de Camburi, em Vitória, e de Itaparica, em Vila Velha. Os vídeos mostram uma agitação acima do normal neste primeiro dia da primavera.
PRAIA DE ITAPARICA, EM VILA VELHA
PRAIA DE CAMBURI, EM VITÓRIA
Segundo alertas da Marinha e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os fortes ventos que atingem o Espírito Santo devem continuar pelo Estado até a manhã desta quinta-feira (23). Esses ventos devem causar uma agitação no mar e formar ondas de até cinco metros, em alto-mar. Além disso, uma ressaca deve se formar com ondas de até 3,5 metros na faixa litorânea até a próxima sexta-feira (24).
Em Vila Velha, a ventania levou parte da areia da praia para a pista da Avenida Estudante José Júlio de Souza, em Itaparica. Funcionários da prefeitura precisaram ir ao local para realizar a limpeza. Veja fotos:
Vento forte leva areia para a pista em Itaparica
O vento também chamou a atenção na Terceira Ponte, principal ligação entre Vitória e Vila Velha. Por volta das 20h de terça-feira (21), o anemômetro (aparelho que mede ou registra a velocidade dos ventos) da Rodosol chegou a marcar ventos de 87,68 km/h no trecho.