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Início da primavera

Vídeos mostram mar agitado em Vitória e Vila Velha em dia de ventania

Registros feitos pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, nas praias de Camburi e de Itaparica comprovam alertas de institutos e da Marinha para ventania e mar agitado

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 16:09

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 set 2021 às 16:09
Agitação marítima no Espírito Santo
Ventania e mar agitado na Praia de Itaparica, em Vila Veha Crédito: Ricardo Medeiros
Os alertas emitidos pelos institutos de meteorologia e da Marinha já avisavam que o mar ficaria agitado e o vento sopraria forte em parte do Espírito Santo nesta quarta-feira (22) e registros feitos pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, confirmam a previsão nas praias de Camburi, em Vitória, e de Itaparica, em Vila Velha. Os vídeos mostram uma agitação acima do normal neste primeiro dia da primavera.

PRAIA DE ITAPARICA, EM VILA VELHA

PRAIA DE CAMBURI, EM VITÓRIA

Segundo alertas da Marinha e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os fortes ventos que atingem o Espírito Santo devem continuar pelo Estado até a manhã desta quinta-feira (23). Esses ventos devem causar uma agitação no mar e formar ondas de até cinco metros, em alto-mar. Além disso, uma ressaca deve se formar com ondas de até 3,5 metros na faixa litorânea até a próxima sexta-feira (24).

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Em Vila Velha, a ventania levou parte da areia da praia para a pista da Avenida Estudante José Júlio de Souza, em Itaparica. Funcionários da prefeitura precisaram ir ao local para realizar a limpeza. Veja fotos:

Vento forte leva areia para a pista em Itaparica

O vento também chamou a atenção na Terceira Ponte, principal ligação entre Vitória e Vila Velha. Por volta das 20h de terça-feira (21), o anemômetro (aparelho que mede ou registra a velocidade dos ventos) da Rodosol chegou a marcar ventos de 87,68 km/h no trecho.

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