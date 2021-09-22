Os fortes ventos que atingem o Espírito Santo devem continuar pelo Estado até a manhã desta quinta-feira (23). É o que apontam alertas da Marinha e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com a Marinha, ventos com intensidade de até 75 km/h devem atingir o litoral capixaba até a manhã desta quinta-feira (23). Esses ventos devem causar uma agitação no mar e formar ondas de até cinco metros, em alto-mar. Além disso, uma ressaca deve se formar com ondas de até 3,5 metros na faixa litorânea até a próxima sexta-feira (24).
Esse aviso da Marinha contempla todo o litoral capixaba, visto que abrange do Norte do Rio de Janeiro até o Sul da Bahia. Por isso, solicita que navegantes sejam comunicados sobre essas condições antes de irem para o alto-mar.
Citando a Marinha, o Inmet publicou um alerta de ventos costeiros até a manhã de quinta-feira (23), para cidades do litoral do Estado.
VENDAVAL NO SUL
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de vendaval para 19 cidades do Sul do Espírito Santo até a noite desta quarta-feira (22). Classificado como “perigo potencial”, são esperados ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h e com risco de quedas de galhos e árvores.
As cidades contempladas neste alerta são:
- Alegre
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Guaçuí
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Em caso de emergência, o Instituto recomenda que se entre em contato com as autoridades locais, como a Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193.
Inmet e Marinha fazem alerta de vendaval em cidades do ES