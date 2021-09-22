Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo potencial

Inmet e Marinha fazem alerta de vendaval em cidades do ES

Os ventos que devem atingir o litoral capixaba podem chegar a 75 km/h e causar uma agitação no mar, formando ondas de 5 metros, em alto-mar

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 12:28

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

22 set 2021 às 12:28
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Ventos devem provocar agitação marítima que pode formar ondas de até cinco metros no litoral capixaba Crédito: Vitor Jubini
Os fortes ventos que atingem o Espírito Santo devem continuar pelo Estado até a manhã desta quinta-feira (23). É o que apontam alertas da Marinha e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com a Marinha, ventos com intensidade de até 75 km/h devem atingir o litoral capixaba até a manhã desta quinta-feira (23). Esses ventos devem causar uma agitação no mar e formar ondas de até cinco metros, em alto-mar. Além disso, uma ressaca deve se formar com ondas de até 3,5 metros na faixa litorânea até a próxima sexta-feira (24).
Esse aviso da Marinha contempla todo o litoral capixaba, visto que abrange do Norte do Rio de Janeiro até o Sul da Bahia. Por isso, solicita que navegantes sejam comunicados sobre essas condições antes de irem para o alto-mar.
Citando a Marinha, o Inmet publicou um alerta de ventos costeiros até a manhã de quinta-feira (23), para cidades do litoral do Estado.

VENDAVAL NO SUL

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de vendaval para 19 cidades do Sul do Espírito Santo até a noite desta quarta-feira (22). Classificado como “perigo potencial”, são esperados ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h e com risco de quedas de galhos e árvores.
As cidades contempladas neste alerta são:
  • Alegre
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
Em caso de emergência, o Instituto recomenda que se entre em contato com as autoridades locais, como a Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193.
Inmet e Marinha fazem alerta de vendaval em cidades do ES

Veja Também

Primavera começa com chuva e ventos fortes no Espírito Santo

Por que as estações do ano têm dia e hora para começar?

Primavera deve começar com queda na temperatura e chuva fraca no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Inmet Marinha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados