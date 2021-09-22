Inmet e Marinha fazem alerta de vendaval em cidades do ES

Ventos devem provocar agitação marítima que pode formar ondas de até cinco metros no litoral capixaba Crédito: Vitor Jubini

Os fortes ventos que atingem o Espírito Santo devem continuar pelo Estado até a manhã desta quinta-feira (23). É o que apontam alertas da Marinha e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a Marinha, ventos com intensidade de até 75 km/h devem atingir o litoral capixaba até a manhã desta quinta-feira (23). Esses ventos devem causar uma agitação no mar e formar ondas de até cinco metros, em alto-mar. Além disso, uma ressaca deve se formar com ondas de até 3,5 metros na faixa litorânea até a próxima sexta-feira (24).

Esse aviso da Marinha contempla todo o litoral capixaba, visto que abrange do Norte do Rio de Janeiro até o Sul da Bahia. Por isso, solicita que navegantes sejam comunicados sobre essas condições antes de irem para o alto-mar.

Citando a Marinha, o Inmet publicou um alerta de ventos costeiros até a manhã de quinta-feira (23), para cidades do litoral do Estado.

VENDAVAL NO SUL

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de vendaval para 19 cidades do Sul do Espírito Santo até a noite desta quarta-feira (22). Classificado como “perigo potencial”, são esperados ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h e com risco de quedas de galhos e árvores.

As cidades contempladas neste alerta são:

Alegre

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Guaçuí

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Em caso de emergência, o Instituto recomenda que se entre em contato com as autoridades locais, como a Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193.