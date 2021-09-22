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Em Itaparica

Vídeo: vendaval faz areia de praia cobrir pista na orla de Vila Velha

De acordo com informações da Guarda Municipal, um caminhão da Secretaria de Serviços Urbanos esteve no local para fazer a limpeza e não houve necessidade de desviar o trânsito

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 14:52

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 set 2021 às 14:52

Vento forte leva areia para a pista em Itaparica

A ventania que vem causando transtornos na Grande Vitória desde esta terça-feira (21) levou parte da areia da praia para a Avenida Estudante José Júlio de Souza, em Itaparica, Vila Velha, no início da tarde desta quarta-feira (22). De acordo com informações da Guarda Municipal, um caminhão da Secretaria de Serviços Urbanos esteve no local para fazer a limpeza e não houve necessidade de desviar o trânsito.
Esta não é a primeira vez que a areia invadiu a pista no município. Em agosto do ano passado, A Gazeta noticiou a retirada de 17 toneladas de areia da mesma avenida, tendo sido necessários três caminhões basculantes para acomodar todo o sedimento que foi parar no meio da pista.
Os fortes ventos que atingem o Espírito Santo devem continuar até a manhã desta quinta-feira (23), segundo alertas da Marinha e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A Marinha informou que ventos com intensidade de até 75 km/h devem atingir o litoral capixaba até a manhã desta quinta-feira (23). Esses ventos devem causar uma agitação no mar e formar ondas de até cinco metros, em alto-mar. Além disso, uma ressaca deve se formar com ondas de até 3,5 metros na faixa litorânea até a próxima sexta-feira (24).
O aviso contempla todo o litoral capixaba, visto que abrange do Norte do Rio de Janeiro até o Sul da Bahia. Por isso, a Marinha solicita que navegantes sejam comunicados sobre essas condições antes de irem para o alto-mar.
Citando a Marinha, o Inmet publicou um alerta de ventos costeiros até a manhã de quinta-feira para 19 cidades do Estado, a maioria na Região Sul.

TRANSTORNOS

Entre as principais ocorrências que seguiram o vendaval iniciado nesta terça-feira, está uma canoa havaiana que virou no mar de Vitória, com sete pessoas, sendo três resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Na Serra, parte da estrutura de uma igreja caiu durante o culto, mas ninguém se feriu. Já em Vila Velha, alguns semáforos pararam de funcionar devido a um curto-circuito. Na Terceira Ponte, os ventos chegaram a quase 90 km/h.
Por volta das 20h40, houve relatos de falta de luz em alguns bairros da Capital: Mata da Praia, República e Jardim da Penha. Picos de energia também foram registrados em Bento Ferreira. Quedas rápidas ainda atingiram a região de Colina de Laranjeiras, na Serra.
Também por volta das 20h40, semáforos da Rua Belém, no cruzamento com a Avenida Francelina Setúbal e com a Avenida Luciano das Neves, sofreram com um curto-circuito na rede elétrica e pararam de funcionar. A Guarda Municipal informou que esteve no local para fazer a sinalização do trânsito e alertar os motoristas.
Em nota, a EDP informou que, em razão dos fortes ventos, foram registradas "ocorrências pontuais" de falta de energia na Grande Vitória, devido à projeção de galhos, árvores, telhas e objetos que caíram sobre a rede elétrica. "As equipes foram imediatamente reforçadas para reparar a rede elétrica e restabelecer a energia", garantiu a empresa.

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