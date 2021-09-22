Vídeo: vendaval faz areia de praia cobrir pista na orla de Vila Velha

Vento forte leva areia para a pista em Itaparica

A ventania que vem causando transtornos na Grande Vitória desde esta terça-feira (21) levou parte da areia da praia para a Avenida Estudante José Júlio de Souza, em Itaparica, Vila Velha, no início da tarde desta quarta-feira (22). De acordo com informações da Guarda Municipal, um caminhão da Secretaria de Serviços Urbanos esteve no local para fazer a limpeza e não houve necessidade de desviar o trânsito.

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A Gazeta noticiou a retirada de Esta não é a primeira vez que a areia invadiu a pista no município. Em agosto do ano passado,noticiou a retirada de 17 toneladas de areia da mesma avenida , tendo sido necessários três caminhões basculantes para acomodar todo o sedimento que foi parar no meio da pista.

Os fortes ventos que atingem o Espírito Santo devem continuar até a manhã desta quinta-feira (23), segundo alertas da Marinha e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Marinha informou que ventos com intensidade de até 75 km/h devem atingir o litoral capixaba até a manhã desta quinta-feira (23). Esses ventos devem causar uma agitação no mar e formar ondas de até cinco metros, em alto-mar. Além disso, uma ressaca deve se formar com ondas de até 3,5 metros na faixa litorânea até a próxima sexta-feira (24).

O aviso contempla todo o litoral capixaba, visto que abrange do Norte do Rio de Janeiro até o Sul da Bahia. Por isso, a Marinha solicita que navegantes sejam comunicados sobre essas condições antes de irem para o alto-mar.

Citando a Marinha, o Inmet publicou um alerta de ventos costeiros até a manhã de quinta-feira para 19 cidades do Estado, a maioria na Região Sul.

TRANSTORNOS

Entre as principais ocorrências que seguiram o vendaval iniciado nesta terça-feira, está uma canoa havaiana que virou no mar de Vitória, com sete pessoas, sendo três resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Na Serra, parte da estrutura de uma igreja caiu durante o culto, mas ninguém se feriu. Já em Vila Velha, alguns semáforos pararam de funcionar devido a um curto-circuito. Na Terceira Ponte, os ventos chegaram a quase 90 km/h.

Por volta das 20h40, houve relatos de falta de luz em alguns bairros da Capital: Mata da Praia, República e Jardim da Penha. Picos de energia também foram registrados em Bento Ferreira. Quedas rápidas ainda atingiram a região de Colina de Laranjeiras, na Serra.

Também por volta das 20h40, semáforos da Rua Belém, no cruzamento com a Avenida Francelina Setúbal e com a Avenida Luciano das Neves, sofreram com um curto-circuito na rede elétrica e pararam de funcionar. A Guarda Municipal informou que esteve no local para fazer a sinalização do trânsito e alertar os motoristas.