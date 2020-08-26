Prefeitura recolhe 17 toneladas de areia em avenida da orla de Vila Velha

O vento forte que há dias incide no litoral de Vila Velha levou muita areia da praia para a pista na orla da cidade

Funcionários da Prefeitura de Vila velha tiveram trabalho para retirar a areia da pista na manhã desta quarta-feira (26)

De acordo com o monitoramento mais recente da Marinha do Brasil, o ciclone começa a perder força já no fim da noite desta quarta-feira, mas ainda deixa o mar agitado com ondas que variam entre 2,5 metros na costa e de até 5 metros de altura em alto-mar.