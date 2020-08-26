Prefeitura recolhe 17 toneladas de areia em avenida da orla de Vila Velha

Parafraseando a expressão popular "de grão em grão a galinha enche o papo", em Vila Velha, de carrinho de mão em carrinho de mão os funcionários da prefeitura encheram as caçambas do caminhão com a areia recolhida da Avenida Estudante José Júlio de Souza, no trecho a orla entre Itapuã e Itaparica, na manhã desta quarta-feira (26).
Segundo a nota enviada pela Prefeitura de Vila Velha à reportagem de A Gazeta, a ventania da madrugada desta quarta-feira jogou cerca de 17 toneladas de areia ao longo da avenida. Foram precisos três caminhões basculantes para acomodar todo o sedimento que foi parar no meio da pista. Equipes trabalharam desde as primeiras horas da manhã na remoção do sedimento e o trânsito chegou a ser afetado durante os serviços.
A explicação para tanta areia na pista se deve aos ventos constantes que há dias sopram na faixa litorânea do município da Grande Vitória e também no restante do litoral capixaba. Desde a última segunda-feira (24), as rajadas estão mais intensas e fortes devido à atuação de um ciclone em alto-mar, localizado a cerca de 800 quilômetros da costa ao Sul do Estado. Por conta do fenômeno meteorológico, a velocidade que pode alcançar até os 80 km/h.
De acordo com o monitoramento mais recente da Marinha do Brasil, o ciclone começa a perder força já no fim da noite desta quarta-feira, mas ainda deixa o mar agitado com ondas que variam entre 2,5 metros na costa e de até 5 metros de altura em alto-mar.