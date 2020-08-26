Rodoviários suspendem paralisação do Transcol em Vila Velha

Os trabalhadores da Viação Metropolitana, que estão de braços cruzados desde a última semana por conta de salários atrasados, suspenderam a paralisação nesta quarta-feira (26). Segundo o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Salles, os trabalhadores deram uma trégua e voltaram a circular com os coletivos normalmente. A empresa opera cerca de 60 linhas do Sistema Transcol em Vila Velha. O impasse dos salários, no entanto, ainda não foi resolvido.
De acordo com o sindicato, uma nova reunião será realizada com representantes da empresa em busca de um acordo nesta quinta (27). Uma nova paralisação não está descartada.
Os trabalhadores deram uma trégua até amanhã (quinta-feira), às 14 horas, quando vamos ter uma nova reunião com os diretores da empresa. Em seguida, o sindicato vai ver o que pode ser feito, disse.
SALÁRIOS ATRASADOS
Funcionários da Viação Metropolitana estão reivindicando salários atrasados desde a última semana, quando iniciaram o movimento de paralisação. Eles afirmam que não receberam o salário no quinto dia útil do mês de agosto e também o adiantamento do último dia 20.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) para um posicionamento oficial da Viação Metropolitana e aguarda o retorno para atualização desta matéria.
A assessoria de imprensa do GVBus informou que "a Viação Metropolitana confirma a informação de que a greve acabou e que os ônibus da empresa estão rodando 100%". Sobre informações dos salários atrasados ou acordo com os rodoviários, a entidade não se manifestou.