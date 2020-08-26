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"Trégua"

Rodoviários suspendem paralisação do Transcol em Vila Velha

Segundo o presidente do Sindirodoviários, funcionários deram 'uma trégua' até nova reunião para buscar acordo sobre salários atrasados

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 11:22
Motorista do Transcol no Terminal do Ibes segue a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus
Transcol no Terminal do Ibes, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Os trabalhadores da Viação Metropolitana, que estão de braços cruzados desde a última semana por conta de salários atrasados, suspenderam a paralisação nesta quarta-feira (26). Segundo o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Salles, os trabalhadores deram uma trégua e voltaram a circular com os coletivos normalmente. A empresa opera cerca de 60 linhas do Sistema Transcol em Vila Velha. O impasse dos salários, no entanto, ainda não foi resolvido. 
De acordo com o sindicato, uma nova reunião será realizada com representantes da empresa em busca de um acordo nesta quinta (27). Uma nova paralisação não está descartada.
Os trabalhadores deram uma trégua até amanhã (quinta-feira), às 14 horas, quando vamos ter uma nova reunião com os diretores da empresa. Em seguida, o sindicato vai ver o que pode ser feito, disse.

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SALÁRIOS ATRASADOS

Funcionários da Viação Metropolitana estão reivindicando salários atrasados desde a última semana, quando iniciaram o movimento de paralisação. Eles afirmam que não receberam o salário no quinto dia útil do mês de agosto e também o adiantamento do último dia 20.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) para um posicionamento oficial da Viação Metropolitana e aguarda o retorno para atualização desta matéria. 
A assessoria de imprensa do GVBus informou que "a Viação Metropolitana confirma a informação de que a greve acabou e que os ônibus da empresa estão rodando 100%". Sobre informações dos salários atrasados ou acordo com os rodoviários, a entidade não se manifestou.

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