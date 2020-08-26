Rodoviários suspendem paralisação do Transcol em Vila Velha

Transcol no Terminal do Ibes, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o sindicato, uma nova reunião será realizada com representantes da empresa em busca de um acordo nesta quinta (27). Uma nova paralisação não está descartada.

Os trabalhadores deram uma trégua até amanhã (quinta-feira), às 14 horas, quando vamos ter uma nova reunião com os diretores da empresa. Em seguida, o sindicato vai ver o que pode ser feito, disse.

SALÁRIOS ATRASADOS

Funcionários da Viação Metropolitana estão reivindicando salários atrasados desde a última semana, quando iniciaram o movimento de paralisação. Eles afirmam que não receberam o salário no quinto dia útil do mês de agosto e também o adiantamento do último dia 20.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) para um posicionamento oficial da Viação Metropolitana e aguarda o retorno para atualização desta matéria.