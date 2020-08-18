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Campo Grande

Transcol com placa dobrada foi alvo de vandalismo, diz Ceturb

Internauta de A Gazeta flagrou veículo circulando com a placa amassada e ilegível; a reportagem questionou a Ceturb, que explicou que o ônibus foi alvo de vandalismo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 18:53

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 18:53

Internauta flagrou ônibus com placa vandalizada em Campo Grande
Internauta flagrou ônibus com placa vandalizada em Campo Grande Crédito: Internauta | A Gazeta
Um ônibus do Sistema Transcol que faz a linha 523 (Jacaraípe/ T. Jardim América) foi flagrado transitando com a placa amassada pelo bairro Campo Grande, em Cariacica, no início da tarde desta terça-feira (18). Quem registrou o momento foi a professora Geane Teodoro Damasceno, de 27 anos. "Eu estava passando de carro por Campo Grande quando vi esse ônibus com a placa dobrada, amassada. Achei muito estranho, por isso filmei e enviei para vocês", disse.
A reportagem questionou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) sobre as imagens enviadas ao Whatsapp do portal A Gazeta, e a companhia explicou que o veículo foi vandalizado e que o ônibus já foi localizado e consertado. 
Ônibus foi localizado e consertado pela Ceturb
Ônibus foi localizado e consertado pela Ceturb Crédito: Divulgação | Ceturb-ES
Flagrou alguma cena inusitada no Espírito Santo? Envie pra gente pelo número (27) 98135-8261.

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