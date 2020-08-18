Transcol com placa dobrada foi alvo de vandalismo, diz Ceturb

Um ônibus do Sistema Transcol que faz a linha 523 (Jacaraípe/ T. Jardim América) foi flagrado transitando com a placa amassada pelo bairro Campo Grande, em Cariacica, no início da tarde desta terça-feira (18). Quem registrou o momento foi a professora Geane Teodoro Damasceno, de 27 anos. "Eu estava passando de carro por Campo Grande quando vi esse ônibus com a placa dobrada, amassada. Achei muito estranho, por isso filmei e enviei para vocês", disse.
A reportagem questionou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) sobre as imagens enviadas ao Whatsapp do portal A Gazeta, e a companhia explicou que o veículo foi vandalizado e que o ônibus já foi localizado e consertado.
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