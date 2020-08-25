Inpe alerta para ventos de até 80 km/h no litoral do ES; veja locais

Mapa do Inpe mostra que todo o litoral do ES está compreendido no aviso de ventos costeiros Crédito: Reprodução/Inpe

Localizado ao Sul da costa do Estado, o fenômeno tem feito com que os ventos se mantenham constantes em toda a região, mas prolongando-se para o restante do litoral do Espírito Santo. Desta forma, todas as cidades localizadas nesta faixa, especialmente, podem sofrer com rajadas mais intensas. Os ventos também avançam para dentro do continente, porém com menor intensidade.

Ciclone provoca ressaca no litoral capixaba.

CIDADES EM ALERTA

Conceição da Barra

Linhares

Aracruz

Fundão

Serra

Vitória

Cariacica

Vila Velha

Guarapari

Viana

Anchieta

Piúma

Iconha

Itapemirim

Marataízes

Presidente Kennedy

De acordo com o Inpe, a área abrangida pelo alerta de ventos costeiros fortes estende do Norte do Rio de Janeiro, passa por todo o Espírito Santo e prolonga-se até o Sul da Bahia.

MARINHA

A presença do fenômeno no mar capixaba fez também a Marinha do Brasil emitir um alerta sobre ventos fortes em todo o litoral, além de orientar que se evite navegar em direção ao alto-mar, nos dias em que o aviso meteorológico estiver vigente.