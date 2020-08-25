Inpe alerta para ventos de até 80 km/h no litoral do ES; veja locais

A atuação do ciclone subtropical no litoral capixaba fez com que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitisse um alerta para ventos intensos com rajadas de velocidade entre 60 e 80 km em todo o litoral do Espírito Santo. O aviso é válido desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (25) e se prolonga até por volta das 22 horas desta quarta-feira (26), quando o fenômeno meteorológico perde força.
Localizado ao Sul da costa do Estado, o fenômeno tem feito com que os ventos se mantenham constantes em toda a região, mas prolongando-se para o restante do litoral do Espírito Santo. Desta forma, todas as cidades localizadas nesta faixa, especialmente, podem sofrer com rajadas mais intensas. Os ventos também avançam para dentro do continente, porém com menor intensidade.
Ciclone provoca ressaca no litoral capixaba.
CIDADES EM ALERTA
- Conceição da Barra
- Linhares
- Aracruz
- Fundão
- Serra
- Vitória
- Cariacica
- Vila Velha
- Guarapari
- Viana
- Anchieta
- Piúma
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Presidente Kennedy
De acordo com o Inpe, a área abrangida pelo alerta de ventos costeiros fortes estende do Norte do Rio de Janeiro, passa por todo o Espírito Santo e prolonga-se até o Sul da Bahia.
MARINHA
A presença do fenômeno no mar capixaba fez também a Marinha do Brasil emitir um alerta sobre ventos fortes em todo o litoral, além de orientar que se evite navegar em direção ao alto-mar, nos dias em que o aviso meteorológico estiver vigente.
Na costa, os ventos podem provocar ondas de até 2,5 metros, porém em alto-mar as ondas podem atingir até 5 metros de altura, o que coloca em risco a segurança das embarcações marítimas.