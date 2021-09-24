Depois da ventania, veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Sol e calor durante o fim de semana no Espírito Santo Crédito: William de Oliveira

Após uma semana em que o tempo alternou entre dias de muito calor, outros de muita ventania e outros de condições amenas, o fim de semana deve ser de sol e calor no Espírito Santo . É o que apontam as previsões do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Tanto no sábado (25) quanto no domingo (26), as condições serão bem parecidas, pelo que indicam as previsões. O sol deve voltar a predominar com aumento de temperaturas. A chuva deve ser rápida em algumas regiões e o vento, que causou prejuízos ao longo da semana, perde a força, mas ainda pode registrar intensidade moderada no litoral.

SÁBADO

Mapa da previsão do tempo no Espírito Santo para este sábado (25) Crédito: Incaper

No sábado, o sol e o calor devem voltar a predominar no Espírito Santo. Há chance de chuva rápida no começo do dia apenas na Grande Vitória e na Região Nordeste, mas o tempo fica aberto nos demais horários. Não chove nas demais áreas e as temperaturas devem voltar a aumentar. O vento sopra com até moderada intensidade em todo o litoral.

Na Grande Vitória, as temperaturas devem ficar entre 20 °C e 27 °C. Na Região Sul, temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Na Região Serrana, mínima de 14 °C e máxima de 29 °C. No Norte e Noroeste, os termômetros devem marcar temperaturas entre 19 °C e 30 °C.

DOMINGO

Mapa da previsão do tempo no Espírito Santo para este domingo (26) Crédito: Incaper

No domingo, o sol também deve predominar no território capixaba. Há previsão de chuva rápida no começo do dia apenas no Litoral Norte, mas o tempo segue aberto nos demais horários. Não chove nas demais áreas e o calor aumenta um pouco mais em todas as regiões capixabas. O vento deve soprar com até moderada intensidade entre o Litoral Sul e o Metropolitano.