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Previsão

Depois da ventania, veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Sábado (25) e domingo (26) devem ter predomínio de sol e aumento das temperaturas no território capixaba, de acordo com o Incaper

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 11:21

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

24 set 2021 às 11:21
Sol e calor durante a semana no Espírito Santo
Sol e calor durante o fim de semana no  Espírito Santo Crédito: William de Oliveira
Após uma semana em que o tempo alternou entre dias de muito calor, outros de muita ventania e outros de condições amenas, o fim de semana deve ser de sol e calor no Espírito Santo. É o que apontam as previsões do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Tanto no sábado (25) quanto no domingo (26), as condições serão bem parecidas, pelo que indicam as previsões. O sol deve voltar a predominar com aumento de temperaturas. A chuva deve ser rápida em algumas regiões e o vento, que causou prejuízos ao longo da semana, perde a força, mas ainda pode registrar intensidade moderada no litoral.

SÁBADO

Mapa da previsão do tempo no Espírito Santo para este sábado (25)
Mapa da previsão do tempo no Espírito Santo para este sábado (25) Crédito: Incaper
No sábado, o sol e o calor devem voltar a predominar no Espírito Santo. Há chance de chuva rápida no começo do dia apenas na Grande Vitória e na Região Nordeste, mas o tempo fica aberto nos demais horários. Não chove nas demais áreas e as temperaturas devem voltar a aumentar. O vento sopra com até moderada intensidade em todo o litoral.
Na Grande Vitória, as temperaturas devem ficar entre 20 °C e 27 °C. Na Região Sul, temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Na Região Serrana, mínima de 14 °C e máxima de 29 °C. No Norte e Noroeste, os termômetros devem marcar temperaturas entre 19 °C e 30 °C.

DOMINGO

Mapa da previsão do tempo no Espírito Santo para este sábado (25)
Mapa da previsão do tempo no Espírito Santo para este domingo (26) Crédito: Incaper
No domingo, o sol também deve predominar no território capixaba. Há previsão de chuva rápida no começo do dia apenas no Litoral Norte, mas o tempo segue aberto nos demais horários. Não chove nas demais áreas e o calor aumenta um pouco mais em todas as regiões capixabas. O vento deve soprar com até moderada intensidade entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
Na Grande Vitória, as temperaturas devem ficar entre 20 °C e 28 °C. Na Região Sul, temperatura mínima de 18 °C e máxima de 33 °C. Na Região Serrana, mínima de 14 °C e máxima de 30 °C. No Norte e Noroeste, os termômetros devem marcar temperaturas entre 19 °C e 32 °C.

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