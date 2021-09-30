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Ventos intensos

Inmet alerta para tempestade e chuva de granizo em 25 cidades do ES

Aviso começa a valer às 12h desta sexta-feira (1°), mas pelo menos quatro municípios capixabas já registraram chuva de granizo nesta quinta-feira (30). Veja imagens

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 16:53

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

30 set 2021 às 16:53
Na sede do município, casas foram destelhadas e na localidade de Caxixe, plantações foram perdidas
Inmet alerta que pode chover granizo em 25 municípios do ES Crédito: Internauta
Pelo menos quatro municípios capixabas registraram chuva de granizo na tarde desta quinta-feira (30): Santa Teresa, Domingos Martins, Itarana e Santa Maria de Jetibá. E não deve parar por aí, já que um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que novas tempestades podem se repetir nesta sexta-feira (1º), com perigo potencial para 25 municípios do Espírito Santo. O aviso começa a valer às 12h desta sexta-feira (1º) e expira no mesmo horário de sábado (2). Confira os municípios em alerta:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Irupi
  14. Itapemirim
  15. Iúna
  16. Jerônimo Monteiro
  17. Marataízes
  18. Mimoso do Sul
  19. Muniz Freire
  20. Muqui
  21. Piúma
  22. Presidente Kennedy
  23. Rio Novo do Sul
  24. São José do Calçado
  25. Vargem Alta
É esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 60 quilômetros por hora e queda de granizo. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Confira as instruções:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CIDADES DO ES REGISTRARAM GRANIZO NESTA QUINTA-FEIRA (30)

À reportagem de A Gazeta, leitores enviaram vídeos do momento da queda de gelo. As imagens foram registradas, por volta do mesmo horário no início da tarde, nos municípios de Santa Teresa, Domingos Martins, Itarana e Santa Maria de Jetibá. Veja abaixo:

Santa Teresa

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Santa Teresa informou que a Defesa Civil recebeu vídeos da chuva em parte de Várzea Alegre e em Alto Caldeirão, mas ainda não há informações se houve prejuízos e em relação à proporção da chuva. 

Santa Maria de Jetibá

Santa Maria de Jetibá

Acionada, a Defesa Civil de Itarana disse que vai fazer um levantamento na manhã desta sexta-feira (1º) para checar os possíveis estragos. À reportagem da TV Gazeta, o órgão afirmou que já foram identificados estragos em lavouras de café e em hortas.
A Defesa Civil de Domingos Martins não foi acionada. A reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com o órgão municipal de Santa Maria de Jetibá.

ALERTA DA MARINHA

Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos de até 65 km/h nos municípios que ocupam o litoral brasileiro entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Linhares, no Espírito Santo. Os ventos com intensidade acima do normal devem ser registrados entre a manhã de sábado (2) e a noite de domingo (3), em cidades como Aracruz, Vitória, Serra e Marataízes.
O órgão pediu que os navegantes consultem as informações antes de saírem para qualquer atividade marítima, seja de pesca, esporte ou recreio.

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