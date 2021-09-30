Inmet alerta para tempestade e chuva de granizo em 25 cidades do ES

Inmet alerta que pode chover granizo em 25 municípios do ES Crédito: Internauta

Alegre Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

É esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 60 quilômetros por hora e queda de granizo. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Confira as instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CIDADES DO ES REGISTRARAM GRANIZO NESTA QUINTA-FEIRA (30)

À reportagem de A Gazeta, leitores enviaram vídeos do momento da queda de gelo. As imagens foram registradas, por volta do mesmo horário no início da tarde, nos municípios de Santa Teresa, Domingos Martins, Itarana e Santa Maria de Jetibá. Veja abaixo:

Santa Teresa

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Santa Teresa informou que a Defesa Civil recebeu vídeos da chuva em parte de Várzea Alegre e em Alto Caldeirão, mas ainda não há informações se houve prejuízos e em relação à proporção da chuva.

Your browser does not support the video tag.

Santa Maria de Jetibá

Your browser does not support the video tag.

Santa Maria de Jetibá

Acionada, a Defesa Civil de Itarana disse que vai fazer um levantamento na manhã desta sexta-feira (1º) para checar os possíveis estragos. À reportagem da TV Gazeta, o órgão afirmou que já foram identificados estragos em lavouras de café e em hortas.

A Defesa Civil de Domingos Martins não foi acionada. A reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com o órgão municipal de Santa Maria de Jetibá.

ALERTA DA MARINHA