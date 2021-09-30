Inmet alerta para tempestade e chuva de granizo em 25 cidades do ES

Pelo menos quatro municípios capixabas registraram chuva de granizo na tarde desta quinta-feira (30): Santa Teresa, Domingos Martins, Itarana e Santa Maria de Jetibá. E não deve parar por aí, já que um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que novas tempestades podem se repetir nesta sexta-feira (1º), com perigo potencial para 25 municípios do Espírito Santo. O aviso começa a valer às 12h desta sexta-feira (1º) e expira no mesmo horário de sábado (2). Confira os municípios em alerta:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
É esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 60 quilômetros por hora e queda de granizo. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Confira as instruções:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
CIDADES DO ES REGISTRARAM GRANIZO NESTA QUINTA-FEIRA (30)
À reportagem de A Gazeta, leitores enviaram vídeos do momento da queda de gelo. As imagens foram registradas, por volta do mesmo horário no início da tarde, nos municípios de Santa Teresa, Domingos Martins, Itarana e Santa Maria de Jetibá. Veja abaixo:
Santa Teresa
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Santa Teresa informou que a Defesa Civil recebeu vídeos da chuva em parte de Várzea Alegre e em Alto Caldeirão, mas ainda não há informações se houve prejuízos e em relação à proporção da chuva.
Santa Maria de Jetibá
Santa Maria de Jetibá
Acionada, a Defesa Civil de Itarana disse que vai fazer um levantamento na manhã desta sexta-feira (1º) para checar os possíveis estragos. À reportagem da TV Gazeta, o órgão afirmou que já foram identificados estragos em lavouras de café e em hortas.
A Defesa Civil de Domingos Martins não foi acionada. A reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com o órgão municipal de Santa Maria de Jetibá.
ALERTA DA MARINHA
A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos de até 65 km/h nos municípios que ocupam o litoral brasileiro entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Linhares, no Espírito Santo. Os ventos com intensidade acima do normal devem ser registrados entre a manhã de sábado (2) e a noite de domingo (3), em cidades como Aracruz, Vitória, Serra e Marataízes.
O órgão pediu que os navegantes consultem as informações antes de saírem para qualquer atividade marítima, seja de pesca, esporte ou recreio.