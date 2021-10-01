Produtores rurais relatam prejuízos após chuva de granizo no ES

Produtores rurais tentam recuperar plantações afetadas pela chuva de granizo em Santa Teresa Crédito: Heriklis Douglas

A Defesa Civil Estadual e o Incaper ainda vão calcular os prejuízos em todas as lavouras das cidades atingidas. Em Várzea Alegre, no interior de Santa Teresa, os produtores já começam a contabilizar as perdas. As plantações de Adriano Luiz Venturini estão entre as atingidas no município — 8 mil pés de pepino e 13 mil de pimentão estavam em plena colheita. Segundo o produtor, tudo foi perdido.

“O pepino eu ia colher por mais duas semanas. Não salvou nada. Onde o granizo caiu, já está tudo seco. A planta morreu, não tem mais proveito. A plantação de pimentão também acabou, eu ia colher por mais três semanas ainda”, conta.

Adriano Luiz Venturini, produtor rural de Várzea Alegre teve prejuízo em plantações de pepino e pimentão Crédito: Heriklis Douglas

Para Adriano, o prejuízo deve chegar a R$ 20 mil, mas ele diz ainda ter esperança de que parte da colheita possa ser salva. “Vamos tentar recuperar as plantas. Se Deus permitir, tiramos um pouco do prejuízo”, afirma.

O produtor Edson Carlos Eler estava em casa no momento da chuva. Sua residência, que fica distante da lavoura de café, foi pouco atingida pelo granizo. Ele só se deu conta da dimensão dos estragos causados pelo gelo quando chegou à propriedade onde fica a plantação.

“Quando você chega e vê a situação do café, entra em desespero. Uma lavoura plantada com tanto capricho, com tanto zelo e já era. Acho que não tem como recuperar”, lamenta.

Edson Carlos Eler, produtor rural de Várzea Alegre que teve lavoura de café afetada Crédito: Heriklis Douglas

O produtor conta que os pés de café foram plantados há cerca de 5 meses e o gelo danificou principalmente as copas das plantas, que ficaram com as folhas queimadas pelo frio.

Agora, Edson conta com a ajuda de amigos para recuperar a lavoura e não ter mais perdas. “Nós estamos pulverizando a planta para calcificar e impedir a ação de bactérias, contando com a ajuda de amigos. É começar de novo”, diz o produtor.

Na propriedade de café do produtor Vitor Venturini, são cerca de 45 mil pés de café — a maior parte em produção — que foram atingidos pela chuva de granizo. Ele ainda não calculou o valor do prejuízo, mas já sabe que parte da produção não vai ter mais proveito.

Vitor Venturini, produtor rural em Várzea Alegre Crédito: Heriklis Douglas/ TV Gazeta Noroeste

“Acontece uma situação dessa e não sabemos o que fazer. Eram 100 sacas por hectare que eu tinha aqui, agora não sei mais. Em minutos você perde sua alegria. É a natureza, não podemos fazer nada”, lamenta o produtor.

VEJA VÍDEOS DA CHUVA DE GRANIZO

Para a reportagem de A Gazeta, leitores enviaram vídeos do momento da queda de gelo. As imagens foram registradas, por volta do mesmo horário no início da tarde, nos municípios de Santa Teresa, Domingos Martins, Itarana e Santa Maria de Jetibá. Veja abaixo:

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