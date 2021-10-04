ES recebe alerta de chuva e ventos fortes; veja lista de cidades

Ao menos 21 municípios do Espírito Santo estão em área de risco para chuvas intensas, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . O aviso de atenção é válido até as 11h desta terça-feira (5).
Classificado como "perigo potencial", o alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.
VEJA A LISTA DAS CIDADES
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
INÍCIO DE SEMANA COM INSTABILIDADE
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a primeira semana de outubro começa com tempo oscilando entre abertura de sol com nebulosidade. Nos próximos dias, a chuva pode aparecer em maior intensidade em praticamente todo o Espírito Santo.
Nesta terça-feira, a aproximação de uma frente fria causa aumento de nebulosidade ao longo do dia pelo Estado e as temperaturas diminuem. Chove fraco em alguns momentos do dia, no Noroeste, Grande Vitória e Nordeste do Estado.