Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

ES recebe alerta de chuva e ventos fortes; veja lista de cidades

Aviso prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem chegar a 60 km/h, e é válido até as 11h desta terça-feira (5)

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 17:22

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

04 out 2021 às 17:22
Cidade de Castelo/ES
O município de Castelo, no Sul do ES, está entre os 21 que receberam alerta Crédito: Divulgação/Prefeitura
Ao menos 21 municípios  do Espírito Santo estão em área de risco para chuvas intensas, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . O aviso de atenção é válido até as 11h desta terça-feira (5).
Classificado como "perigo potencial", o alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem chegar a 60 km/h. 

VEJA A LISTA DAS CIDADES

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibitirama
  12. Irupi
  13. Itapemirim
  14. Iúna
  15. Jerônimo Monteiro
  16. Marataízes
  17. Mimoso do Sul
  18. Muniz Freire
  19. Muqui
  20. Presidente Kennedy
  21. São José do Calçado

INÍCIO DE SEMANA COM INSTABILIDADE

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a primeira semana de outubro começa com tempo oscilando entre abertura de sol com nebulosidade. Nos próximos dias, a chuva pode aparecer em maior intensidade em praticamente todo o Espírito Santo.
Nesta terça-feira, a aproximação de uma frente fria causa aumento de nebulosidade ao longo do dia pelo Estado e as temperaturas diminuem. Chove fraco em alguns momentos do dia, no Noroeste, Grande Vitória e Nordeste do Estado.

Veja Também

Semana começa com tempo instável e com chance de granizo no ES

Governadores vão à COP-26 e querem lei do mercado de carbono

Pescador que sobreviveu a naufrágio em Aracruz: “Pensei que ia morrer"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política chuva Chuva no ES espírito santo Incaper Inmet Minas Gerais Rio de Janeiro ES Sul Mato Grosso
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados