Feriado terá ressaca com ondas de até 3 metros no litoral do ES

Feriado do próximo dia 12 será marcado por ressaca e ondas de até três metros no ES Crédito: Vitor Jubini

O feriado de Nossa Senhora Aparecida na próxima terça-feira (12) será marcado por mar agitado e ondas fortes no Espírito Santo . Segundo o portal Climatempo , as ondas poderão chegar a três metros de altura na costa capixaba, o que também será observado em outros Estados do Brasil, desde o Sul do país até o Sul da Bahia.

O final de semana que antecederá o feriado também será de mar agitado. O Climatempo alertou que, entre este este sábado (9) e o domingo (10), são esperadas ondas de quatro a cinco metros em alto mar e de até 2,5 metros nas áreas costeiras, do litoral Norte de São Paulo até o Sul da Bahia.

O Climatempo também divulgou que o motivo para as ondas fortes durante o período de sábado (9) até a terça-feira (12) é a circulação de ventos que, associada a um grande sistema de alta pressão atmosférica em alto mar, causa agitação marítima que pode atingir as praias.

ALERTA DE TEMPORAIS

O Climatempo também divulgou que há um alerta de fortes temporais para a região Sudeste, especialmente entre este domingo (10) e a segunda-feira (11). Conforme divulgou o portal, o acumulado de chuvas pode chegar a 100mm na Grande Vitória neste período.