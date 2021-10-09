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Alerta

Feriado terá ressaca com ondas de até 3 metros no litoral do ES

O portal Climatempo alertou para ressaca e mar agitado na próxima terça-feira (12); ondas fortes também serão observadas entre o sábado (9) e o domingo (10)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 out 2021 às 16:02

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 16:02

Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Feriado do próximo dia 12 será marcado por ressaca e ondas de até três metros no ES Crédito: Vitor Jubini
O feriado de Nossa Senhora Aparecida na próxima terça-feira (12) será marcado por mar agitado e ondas fortes no Espírito Santo. Segundo o portal Climatempo, as ondas poderão chegar a três metros de altura na costa capixaba, o que também será observado em outros Estados do Brasil, desde o Sul do país até o Sul da Bahia.
O final de semana que antecederá o feriado também será de mar agitado. O Climatempo alertou que, entre este este sábado (9) e o domingo (10), são esperadas ondas de quatro a cinco metros em alto mar e de até 2,5 metros nas áreas costeiras, do litoral Norte de São Paulo até o Sul da Bahia.
O Climatempo também divulgou que o motivo para as ondas fortes durante o período de sábado (9) até a terça-feira (12) é a circulação de ventos que, associada a um grande sistema de alta pressão atmosférica em alto mar, causa agitação marítima que pode atingir as praias.

ALERTA DE TEMPORAIS

O Climatempo também divulgou que há um alerta de fortes temporais para a região Sudeste, especialmente entre este domingo (10) e a segunda-feira (11). Conforme divulgou o portal, o acumulado de chuvas pode chegar a 100mm na Grande Vitória neste período.
O alerta é para  Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais - neste, apenas para as regiões centro-sul e leste. O Climatempo acrescentou que as chuvas vêm acompanhadas de rajadas de vento que poderão chegar a 80km/h, além de raios.

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