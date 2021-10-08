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Aviso do Incaper

ES tem novo alerta vermelho de chuva forte até após o feriado

Nível é de atenção devido às condições favoráveis para pancadas de chuva nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Aviso é válido de domingo (10) a quarta-feira (13)
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

08 out 2021 às 15:24

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 15:24

Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Chuva deve permanecer no ES até depois do feriado, aponta Incaper Crédito: Fernando Madeira
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) atualizou, nesta sexta-feira (8), o último alerta vermelho de fortes chuvas para o Espírito Santo. A nova previsão é de que a forte precipitação pode atingir o Estado até depois do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima terça-feira (12).
O novo alerta do Incaper terá validade de domingo (10) a quarta-feira (13) e o nível é de atenção, devido às condições favoráveis para ocorrência de pancadas moderadas a fortes de chuva nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Também há a possibilidade de acúmulos significativos de chuva nessas áreas.
Mapa divulgado pelo Incaper mostra as áreas abrangidas pelo alerta:
Áreas sujeitas ao Aviso Meteorológico para o dia 10 de outubro de 2021.
Áreas sujeitas ao aviso meteorológico do Incaper para o próximo domingo, dia 10 de outubro Crédito: Incaper
ES tem novo alerta vermelho de chuva forte até após o feriado
Segundo o instituto, na próxima semana, de segunda (11) a quarta-feira (13), permanece o nível de alerta devido à persistência das condições favoráveis para chuvas de intensidade moderada a forte, que podem resultar em acumulados significativos em algumas regiões do Estado.
A figura abaixo mostra as áreas sujeitas à ocorrência do evento:
Áreas sujeitas ao Aviso Meteorológico para os dias 11, 12 e 13 de outubro de 2021
Áreas sujeitas ao aviso meteorológico para o período de segunda (11) a quarta-feira (13) Crédito: Incaper
Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652. 

OCORRÊNCIA DE GRANIZO NO ES

Moradores de Santa Leopoldina e de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, chegaram a registrar chuva de granizo nos municípios no final da tarde da última quinta-feira (7). À reportagem de A Gazeta, o morador Martony Santos Foeger enviou um vídeo do distrito de Caramuru de Baixo, em Santa Leopoldina.
No mesmo distrito, outro morador, Vonildo Bremenkamp, registrou imagens do fenômeno. Ele trabalha na região e afirmou que, apesar da chuva e granizo, ainda não há registro de prejuízo no local. A Defesa Civil de Santa Leopoldina foi acionada e acompanha o caso. Veja:
Moradores de Domingos Martins também registraram chuva de granizo, na localidade de Melgaço. A reportagem de A Gazeta acionou a prefeitura, mas ainda não houve retorno sobre os possíveis danos. Veja as imagens:
À reportagem de A Gazeta, o Incaper explicou o motivo de ter sido recorrente este tipo de chuva no Estado capixaba. Segundo o meteorologista Hugo Ramos, o granizo se desenvolve a partir de nuvens de tempestade — e episódios, se recorrentes, podem resultar em grandes volumes de chuva em curto período de tempo.

COMO SE FORMA O GRANIZO

FERIADO COM CHUVA E RISCODE TEMPORAL

Conforme apurou a reportagem de A Gazeta, quem aguarda ansiosamente o feriado da próxima terça-feira (12) para aproveitar a folga e ir à praia, é melhor começar a mudar os planos. O Instituto Climatempo aponta que o Estado capixaba terá chuvas desde o final de semana, que serão intensificadas justamente na segunda-feira (11) e na terça-feira (12), com risco de alagamentos e temporais.
O Climatempo informou que estes dias terão volumes de chuva entre 30 e 40 milímetros por dia. Por isso, o portal alerta para condições favoráveis de alagamentos. Há o risco de temporais com raios e trovões, além de ventos fortes, com rajadas entre 60 km/h e 70 km/h.
Por conta do aumento da chuva, também podem ter quedas de temperatura em todo o Estado. As máximas, segundo o portal, ficarão em torno de 24 °C, com períodos de temperaturas mais amenas, entre a tarde e a noite.
Com a previsão de temporais e ventos fortes, o Climatempo indica também que o mar do Espírito Santo deverá ficar bastante agitado. Conforme o portal, há previsão de ressacas, com ondas de 2,5 m a 3 m de altura, entre a segunda (11) e a quarta-feira (13).

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