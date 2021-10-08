ES tem novo alerta vermelho de chuva forte até após o feriado

Chuva deve permanecer no ES até depois do feriado, aponta Incaper Crédito: Fernando Madeira

O novo alerta do Incaper terá validade de domingo (10) a quarta-feira (13) e o nível é de atenção, devido às condições favoráveis para ocorrência de pancadas moderadas a fortes de chuva nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória . Também há a possibilidade de acúmulos significativos de chuva nessas áreas.

Mapa divulgado pelo Incaper mostra as áreas abrangidas pelo alerta:

Áreas sujeitas ao aviso meteorológico do Incaper para o próximo domingo, dia 10 de outubro Crédito: Incaper

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Segundo o instituto, na próxima semana, de segunda (11) a quarta-feira (13), permanece o nível de alerta devido à persistência das condições favoráveis para chuvas de intensidade moderada a forte, que podem resultar em acumulados significativos em algumas regiões do Estado.

A figura abaixo mostra as áreas sujeitas à ocorrência do evento:

Áreas sujeitas ao aviso meteorológico para o período de segunda (11) a quarta-feira (13) Crédito: Incaper

Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652.

OCORRÊNCIA DE GRANIZO NO ES

No mesmo distrito, outro morador, Vonildo Bremenkamp, registrou imagens do fenômeno. Ele trabalha na região e afirmou que, apesar da chuva e granizo, ainda não há registro de prejuízo no local. A Defesa Civil de Santa Leopoldina foi acionada e acompanha o caso. Veja:

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Moradores de Domingos Martins também registraram chuva de granizo, na localidade de Melgaço. A reportagem de A Gazeta acionou a prefeitura, mas ainda não houve retorno sobre os possíveis danos. Veja as imagens:

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À reportagem de A Gazeta, o Incaper explicou o motivo de ter sido recorrente este tipo de chuva no Estado capixaba. Segundo o meteorologista Hugo Ramos, o granizo se desenvolve a partir de nuvens de tempestade — e episódios, se recorrentes, podem resultar em grandes volumes de chuva em curto período de tempo.

COMO SE FORMA O GRANIZO

FERIADO COM CHUVA E RISCODE TEMPORAL

O Climatempo informou que estes dias terão volumes de chuva entre 30 e 40 milímetros por dia. Por isso, o portal alerta para condições favoráveis de alagamentos. Há o risco de temporais com raios e trovões, além de ventos fortes, com rajadas entre 60 km/h e 70 km/h.

Por conta do aumento da chuva, também podem ter quedas de temperatura em todo o Estado. As máximas, segundo o portal, ficarão em torno de 24 °C, com períodos de temperaturas mais amenas, entre a tarde e a noite.