ES distribui essência de citronela para que usuários de vape assumam papel de fumacê

Refil de vape com citronela vai ajudar a espantar os mosquitos Crédito: Quinten de Graaf / Unsplash

A alta dos combustíveis afeta não somente a vida de muitos brasileiros, como também diversos segmentos do mercado. Um deles é o de fumacê, que depende de uma frota para acontecer. Pensando nisso, uma das mais recentes estratégias em economizar combustível é aproveitar o novo comportamento de jovens no Espírito Santo: fazer fumaça com o "vape".

A ideia desenvolvida por uma ONG é utilizar estes jovens para ajudar no trabalho de matar os mosquitos das cidades capixabas. Assim, o Estado vai distribuir refis de citronela onde o número de usuários é maior, para que a turma faça o trabalho do fumacê e o carro consiga cobrir outros bairros.

“O jovem usualmente consome o vape achando que vai agregar algum valor a sua imagem, por mais que todo mundo saiba que ele será a mesma pessoa sem graça de sempre. Mas, isso não descarta que ele pode ser pelo menos útil para a sociedade no momento, como um veiculo”, afirma Nelson Parete, idealizador do projeto.

As cinco mil doses serão inicialmente distribuídas nos bairros de Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Praia da Costa. Mas o projeto deve receber mais incentivo ao longos dos próximos meses e alcançar outros municípios.