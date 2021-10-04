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Humor

ES distribui essência de citronela para que usuários de vape assumam papel de fumacê

Serão 5 mil doses distribuídas em bairros como Jardim Camburi e Praia do Canto, na Capital capixaba

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 15:53

Públicado em 

04 out 2021 às 15:53
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Colunista

O Parcial

Fuma, cigarro, vape, cigarro eletrônico
Refil de vape com citronela vai ajudar a espantar os mosquitos Crédito: Quinten de Graaf / Unsplash
A alta dos combustíveis afeta não somente a vida de muitos brasileiros, como também diversos segmentos do mercado. Um deles é o de fumacê, que depende de uma frota para acontecer. Pensando nisso, uma das mais recentes estratégias em economizar combustível é aproveitar o novo comportamento de jovens no Espírito Santo: fazer fumaça com o "vape".
A ideia desenvolvida por uma ONG é utilizar estes jovens para ajudar no trabalho de matar os mosquitos das cidades capixabas. Assim, o Estado vai distribuir refis de citronela onde o número de usuários é maior, para que a turma faça o trabalho do fumacê  e o carro consiga cobrir outros bairros.
“O jovem usualmente consome o vape achando que vai agregar algum valor a sua imagem, por mais que todo mundo saiba que ele será a mesma pessoa sem graça de sempre. Mas, isso não descarta que ele pode ser pelo menos útil para a sociedade no momento, como um veiculo”, afirma Nelson Parete, idealizador do projeto.
As cinco mil doses serão inicialmente distribuídas nos bairros de Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Praia da Costa. Mas o projeto deve receber mais incentivo ao longos dos próximos meses e alcançar outros municípios.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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