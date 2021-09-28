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HUMOR

Capixabas dão dicas de limpeza a moradores de SP após nuvem de poeira

Acostumados com o pó preto, moradores de Vitória deram dicas de como limpar a casa de forma mais rápida

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 16:02

Públicado em 

28 set 2021 às 16:02
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Nuvem de poeira cobre Ribeirão Preto antes de chuva volumosa no domingo (26)
Nuvem de poeira cobre Ribeirão Preto antes de chuva volumosa no domingo (26) Crédito: Thaísa Vilas Boas
A nuvem de poeira gigante que se formou no interior de São Paulo e em Minas Gerais no domingo (27) chocou grande parte dos brasileiros, exceto os moradores da Grande Vitória, que já estão acostumados a lidar com toneladas de pó preto há anos.
Por conta dessa expertise, alguns capixabas já tomaram a iniciativa e criaram grupos de apoio com dicas de como limpar as casas de forma mais eficiente e rápida. “O segredo é passar pano de 15 em 15 minutos”, afirmou Regina Cristina, uma das voluntárias do projeto.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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