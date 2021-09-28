Capixabas dão dicas de limpeza a moradores de SP após nuvem de poeira

A nuvem de poeira gigante que se formou no interior de São Paulo e em Minas Gerais no domingo (27) chocou grande parte dos brasileiros, exceto os moradores da Grande Vitória, que já estão acostumados a lidar com toneladas de pó preto há anos.
Por conta dessa expertise, alguns capixabas já tomaram a iniciativa e criaram grupos de apoio com dicas de como limpar as casas de forma mais eficiente e rápida. “O segredo é passar pano de 15 em 15 minutos”, afirmou Regina Cristina, uma das voluntárias do projeto.
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