Moradores de Vila Velha poderão orientar entidades em caso de tsunami no ES

“Quando o assunto é água, o canela verde já tem experiência de sobra”, afirma Valdemir Souza, morador de Vila Velha há 30 anos.

Moradores do município dizem já estar acostumados com esses imprevistos e poderão ser grandes aliados no planejamento de rotas de fuga e de planos de redução de danos, caso as ondas gigantes atinjam a costa do Espírito Santo.