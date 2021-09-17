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HUMOR

Moradores de Vila Velha poderão orientar entidades em caso de tsunami no ES

“Quando o assunto é água, o canela verde já tem experiência de sobra”, afirma morador

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 15:00

Públicado em 

17 set 2021 às 15:00
O Parcial

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Alagamento na Avenida Francelina Setúbal, em Itapoã
Alagamento na Avenida Francelina Setúbal, em Itapoã Crédito: Fernando Madeira
A chance de erupção de um vulcão nas Ilhas Canárias e a possibilidade de que um tsunami atinja a costa brasileira já deixou diversas cidades do Brasil em alerta, exceto uma: Vila Velha.
“Quando o assunto é água, o canela verde já tem experiência de sobra”, afirma Valdemir Souza, morador de Vila Velha há 30 anos.
Moradores do município dizem já estar acostumados com esses imprevistos e poderão ser grandes aliados no planejamento de rotas de fuga e de planos de redução de danos, caso as ondas gigantes atinjam a costa do Espírito Santo.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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