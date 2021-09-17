Moradores de Vila Velha poderão orientar entidades em caso de tsunami no ES

A chance de erupção de um vulcão nas Ilhas Canárias e a possibilidade de que um tsunami atinja a costa brasileira já deixou diversas cidades do Brasil em alerta, exceto uma: Vila Velha.
“Quando o assunto é água, o canela verde já tem experiência de sobra”, afirma Valdemir Souza, morador de Vila Velha há 30 anos.
Moradores do município dizem já estar acostumados com esses imprevistos e poderão ser grandes aliados no planejamento de rotas de fuga e de planos de redução de danos, caso as ondas gigantes atinjam a costa do Espírito Santo.
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