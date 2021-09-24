Guarapari é oficialmente o mais novo município mineiro, por usucapião

Praia do Morro, em Guarapari, estava lotada na manhã deste sábado (26) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Em uma disputa histórica, Minas Gerais passa finalmente a ter 854 municípios e, com isso, seu próprio litoral. A cidade de Guarapari foi incorporada no território mineiro por conta do usucapião, já que as praias do município são praticamente o quintal dos mineiros durante todo o ano.

O caso já está ganhando repercussão e virando manchete em veículos do mundo todo: "Estado Brasileiro entra na Justiça para reivindicar área litorânea", cita a manchete de um tabloide inglês. "Emocionante, merecido, histórico", citou outro tabloide.

A medida deixou os capixabas desanimados, que prometem recorrer da sentença e obter de volta o seu litoral e principal local de festas do verão. Enquanto isso não acontece, a Guarderia fica como novo point para expor os copos Stanley.