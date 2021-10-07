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HUMOR

Turista dá "bom dia" e causa tumulto e confusão em bairro nobre de Vitória

Homem proferiu a gentileza e assustou os frequentadores de um estabelecimento comercial

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 14:14

Públicado em 

07 out 2021 às 14:14
O Parcial

Colunista

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Polícia, prisão, algemas
Homem teria sido levado a prestar esclarecimentos Crédito: Pixabay
Um turista ainda não identificado causou alvoroço na Rua Chapot Presvot, na Praia do Canto, em Vitória. Segundo testemunhas, ao entrar em um estabelecimento, por volta das 9h30 desta quinta-feira (7), o homem de, aproximadamente, 35 anos falou em alto e bom som: “bom dia!”, com um leve sotaque mineiro.
Vanusa, moradora do bairro, estava com seu filho de 5 anos no momento e se assustou com a atitude do homem: “É um desaforo, uma audácia. Ele não notou nem mesmo que havia crianças no ambiente. Se alguém vem para Vitória, que pelo menos respeite os costumes e a cultura local e não saia invadindo o espaço e a privacidade de ninguém”.
Cleiton, atendente do estabelecimento também demonstrou descontentamento com o episódio. “Eu trabalho aqui já faz uns 5 anos, não preciso olhar pra cara de ninguém. Agora, chega um homem de não sei aonde, e eu sou obrigado a dar bom dia pra ele? Me poupe", completou Cleiton, já contrariado.
O turista foi encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e posteriormente foi liberado.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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