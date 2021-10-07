Turista dá "bom dia" e causa tumulto e confusão em bairro nobre de Vitória

Um turista ainda não identificado causou alvoroço na Rua Chapot Presvot, na Praia do Canto, em Vitória. Segundo testemunhas, ao entrar em um estabelecimento, por volta das 9h30 desta quinta-feira (7), o homem de, aproximadamente, 35 anos falou em alto e bom som: “bom dia!”, com um leve sotaque mineiro.
Vanusa, moradora do bairro, estava com seu filho de 5 anos no momento e se assustou com a atitude do homem: “É um desaforo, uma audácia. Ele não notou nem mesmo que havia crianças no ambiente. Se alguém vem para Vitória, que pelo menos respeite os costumes e a cultura local e não saia invadindo o espaço e a privacidade de ninguém”.
Cleiton, atendente do estabelecimento também demonstrou descontentamento com o episódio. “Eu trabalho aqui já faz uns 5 anos, não preciso olhar pra cara de ninguém. Agora, chega um homem de não sei aonde, e eu sou obrigado a dar bom dia pra ele? Me poupe", completou Cleiton, já contrariado.
O turista foi encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e posteriormente foi liberado.
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